La defensa de Puigdemont al·legarà que és perseguit per les seves idees polítiques

La defensa de Puigdemont al·legarà aquest divendres que el president és «perseguit per les seves idees polítiques». Segons el rotatiu flamenc De Staandard, que assegura haver tingut accés als escrits de la defensa del president i els consellers cessats pel Govern espanyol que actualment són a Bèlgica, argumentaran que l'ordre de detenció no aclareix els seus suposats delictes. «Espanya no aclareix en cap cas quines accions han dut a terme els nostres clients que puguin situar-se sota aquests delictes», afirmen en declaracions al rotatiu Christophe Marchand i Michèle Hirsch, advocats de dos dels consellers.

Segons aquests advocats, els delictes als quals fa referència l'ordre no són individuals i només es refereixen a «les seves decisions polítiques, conegudes per tots els que van elegir-los de forma democràtica». «Per tant, només són perseguits per la seva opinió política i el jutge belga ha de denegar el seu lliurament», conclouen.

També segons el diari flamenc, Puigdemont i els consellers Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, destituïts arran de l'aplicació de l'article 155, apel·laran a la legislació comunitària que regula l'ordre de detenció europea segons la qual el lliurament pot ser rebutjat si s'ha emès per enjudiciar o castigar algú sobre la base de la seva opinió política. Així mateix, la llei belga preveu també la possibilitat de rebutjar l'extradició si hi ha un risc de vulneració de drets fonamentals, indica De Standaard.

En paral·lel, Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica, no van entrar a la presó de manera preventiva, com sí va passar a la resta de l'Executiu que es va quedar a l'Estat, perquè el jutge belga que va veure l'ordre europea de detenció emesa per la justícia espanyola va considerar que la mesura hauria causat «danys irreparables».

El diari Ara va tenir accés a la interlocutòria del 5 de novembre referenciada a l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, que el rotatiu va afirmar que és similar a les de la resta de l'Executiu català. Segons el text, Serret tenia disponibles 1.000 euros en aquell moment per la qual cosa, els seus advocats van advertir al jutge que una fiança superior «implicaria l'ingrés a la presó a l'espera del pagament». El magistrat va concloure que «aquest fet [l'ingrés a presó] implicaria per a la interessada uns danys irreparables». A banda, el jutge va considerar que «no hi ha raons per pensar» que Puigdemont i els exconsellers «se sostreguin de la justícia belga» i subratlla que tampoc «hi ha cap raó per dubtar» que «col·laboraran plenament» amb la justícia del país.

El text també mostra la confiança que els investigats no fugiran del país, no destruiran proves i es presentaran davant la justícia belga cada cop que siguin reclamats.