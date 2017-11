Forcadell serà la número 4 d'ERC a les eleccions

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va decidir ahir finalment concórrer a les pròximes eleccions del 21de desembre com a número quatre a la llista d'ERC per Barcelona, cosa que va justificar pel seu «compromís pacífic i democràtic amb el país, les institucions i la seva gent».

En una entrada al seu perfil a la xarxa social Twitter, Forcadell va afirmar que «sempre he defensat pacíficament i democràticament el que crec millor per al meu país. Aquest 21-D ho continuaré fent des de la candidatura d'ERC». Fonts del seu entorn van indicar que Forcadell preveu mantenir un «perfil institucional» durant la campanya, donant prioritat a la seva tasca al capdavant del Parlament català durant la resta del mandat.

Forcadell ja tenia reservat el lloc número 4 de la llista d'ERC, perquè així ho va acordar el Consell Nacional dissabte passat, però la presidenta del Parlament ha estat sospesant en els últims dies si finalment acceptava tornar a ser candidata en unes eleccions.

Un dels elements que condicionava la seva decisió és el procés judicial al Tribunal Suprem per diversos delictes vinculats amb la tramitació parlamentària d'iniciatives del procés independentista. El passat dia 9, per ordre del jutge del TS Pablo Llanera, Forcadell va ingressar una nit a la presó preventiva, de la qual va poder sortir l'endemà, després que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) abonés la fiança, a través de la seva «caixa de solidaritat».

Forcadell va ingressar al Parlament en les eleccions de 2015 com a diputada de la candidatura de JxSí, a la qual va accedir com a independent -però auspiciada per ERC- procedent de l'ANC.

Aquesta vegada concorrerà al número quatre de la llista d'Esquerra, liderada per l'exvicepresident català Oriol Junqueras, a la presó, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, com a número dos. Aquesta última ja ha estat qualificada per Junqueras com a presidenciable. La candidatura inclou els altres exconsellers d'ERC a la presó o a Brussel·les -Raül Romeva, Carles Mundó, Toni Comín i Dolors Bassa-, així com independents com l'escriptora Jenn Díaz, membres de Demòcrates -Antoni Castellà i Assumpció Laïlla- o el sindicalista José Rodríguez «Trinitro», entre d'altres.