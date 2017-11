La Guàrdia Civil acusa els Mossos d'ajudar i protegir investigats pel referèndum de l'1-O

La Guàrdia Civil ha remès un informe al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona en què assenyala que els investigats per l'organització de l'1-O van comptar «amb la col·laboració de membres de la policia autonòmica catalana», que els van assessorar, protegir i aconsellar sobre escoltes telefòniques. Així consta en un informe que la Guàrdia Civil ha remès al jutge de Barcelona basant-se en l'anàlisi de les escoltes als investigats, diversos d'ells alts càrrecs del Govern , després que fossin detinguts el 20 de setembre.

Segons la Guàrdia Civil, «membres» dels Mossos van informar a les persones que van ser detingudes de les tècniques policials utilitzades en les investigacions, com les escoltes o la col·locació de micròfons. Sostenen que aquests mossos van proporcionar «serveis de protecció amb escortes, l'única finalitat donades les circumstàncies seria la de detectar i dificultar que puguin seguir sent investigats per altres agents de l'autoritat».

En el seu informe, datat el passat 8 de novembre, la Guàrdia Civil també constata que el 26 de setembre el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'exvicepresident, Oriol Junqueras, i els altres consellers es van reunir amb tots els detinguts per felicitar-los per la seva actuació i agrair-los la seva «implicació» en el procés independentista. En una de les converses, el 27 de setembre, l'exsecretari general de la Vicepresidència Josep Maria Jové parlava amb la seva parella, que li va comentar que l'havia cridat un tal «César», que tenia una reunió amb «el major», davant la qual cosa l'investigat li va dir que no donés més detalls per telèfon.

En la mateixa línia, Natàlia Garriga, exdirectora de Serveis de la Secretaria General de la Vicepresidència, va parlar el 29 de setembre amb una persona no identificada però que la Guàrdia Civil dedueix que «clarament» s'observa que és agent dels Mossos, a la que aquest li indicava que havia rebut ordres de direcció per donar-li seguretat i que volia parlar amb ella per donar-li «quatre consells per temes de mitjans tècnics».

Del contingut d'aquesta conversa es desprendria, segons la Guàrdia Civil, que per part de la prefectura dels Mossos -amb el major Josep Lluís Trapero al capdavant-, «s'estava donant protecció a alguns dels investigats per tractar de detectar i impedir que poguessin ser objecte de noves investigacions policials».

Segons la Guàrdia Civil, les converses també acrediten que els Mossos d'Esquadra van assessorar els investigats en la causa oberta al jutjat de Barcelona a «mesures de seguretat que havien d'adoptar en l'ús de mitjans tècnics de comunicació».