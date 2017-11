Jordi Sànchez serà el número 2 de Junts per Catalunya el 21-D

Jordi Sànchez ha presentat la seva dimissió com a president de l'ANC després que serà el número 2 de la llista per Barcelona de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions al 21-D, segons ha pogut confirmar l'ACN. El dirigent independentista, empresonat a Madrid des de fa just un mes, té previst anunciar-ho en les properes hores amb una carta dirigida a la militància de l'entitat.

La llista, on s'hi integrarà el PDeCAT, l'encapçalarà el president destituït, Carles Puigdemont. Aquest dimecres el Consell Nacional de la formació va avalar que Puigdemont tingués plens poders per ultimar la candidatura de JxCAT per als comicis del 21-D.

El president del PDeCAT, Artur Mas; la coordinadora general, Marta Pascal; i el coordinador d'Organització, David Bonvehí, negocien directament amb el president destituït sobre la candidatura.