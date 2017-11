Junqueras apunta a Rovira com a possible presidenta de la Generalitat

Podria ser la republicana Marta Rovira la primera presidenta de la Generalitat de la història? Així ho ha suggerit el president d'ERC, Oriol Junqueras, amb una carta que ha fet arribar des de la presó a la seva militància i on també allarga la mà a l'espai dels comuns, amb qui proposa «teixir complicitats».

En la missiva, Junqueras reconeix que el Govern català ha comès «errors»: «Ingenus, vam creure que l'Estat mai s'atreviria a aplicar aquests nivells de repressió. O que la Unió Europea no permetria que el Govern del PP, en nom de la unitat d'Espanya, tolerés tants cops contra la ciutadania i les institucions catalanes». No obstant això, el vicepresident del Govern cessat posa en valor el fet que l'1 d'octubre finalment es va poder votar i destaca el paper que hi va jugar la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ja que «poques persones», indica, «van remar tant i van desbrossar el camí». «Donem-li confiança sempre, s'ho ha guanyat com ningú. Sempre empenyent, resolent dificultats i superant tota mena d'obstacles; sense ella no hauria estat possible», afegeix.

A Junqueras, ERC no el fa «patir» perquè «no podria estar en millors mans», en al·lusió a Rovira: «Va sent hora que en aquest país una dona estigui al capdavant, una dona que mai es rendeix, amb una determinació i un convenciment inigualables, sensata i audaç a la vegada, tossuda i obstinada però també dialogant i pactista. Tots al seu costat, no la deixem mai sola. República té nom de dona».

Junqueras posa de manifest que el camí recorregut fins ara per l'independentisme és «impressionant», perquè ha permès posar Catalunya «al mapa d'Europa i del món», tot i que reconeix que encara és «insuficient». Per a l'exvicepresident, és «imprescindible continuar amb la voluntat de sumar i sumar per disposar d'una veritable palanca de canvi polític i social».

A poc més d'un mes de les eleccions del 21-D, i amb la sentència encara pendent sobre el cas Palau de la Música, que esquitxa l'antiga CDC, Junqueras posa èmfasi que ERC «mai ha ficat la mà a la caixa», en contrast amb la «indústria de la corrupció que avui és el PP» i malgrat que «la corrupció a Catalunya també ha fet mal a les files sobiranistes».

Al camí recorregut fins avui, assenyala, l'independentisme ha sumat «nous aliats no necessàriament independentistes però sí inequívocament demòcrates». Ara, en la seva opinió, s'han de «teixir complicitats amb aquells que, desgraciadament, equiparen la proclamació de la república catalana amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, per dolorosa i incomprensible que a vegades ens resulti la seva actitud». «És igual. La mà l'hem de tenir estesa. Sempre ens fa falta saber que nosaltres som un sol poble en tota la seva diversitat, que no importa d'on venim sinó on volem anar», remarca Junqueras, per a qui «abans que independentistes som demòcrates».

Per això, de cara a les eleccions fa una crida a l'independentisme a participar i «guanyar», malgrat ser uns comicis «convocats pel PP dels sobres». «En aquestes eleccions, el nostre candidat també és el president legítim, Carles Puigdemont», subratlla Junqueras, en al·lusió a la candidatura de Junts per Catalunya.

Tot i això, Junqueras es reafirma en la seva aposta de concórrer amb llistes separades de l'independentisme, per passar «tres rasclets que no deixin ningú al marge», després de constatar que «no quallava» una candidatura unitària.

De cara a la campanya electoral, Junqueras fa una crida als seus a «obviar tota baralla» i a «no participar en polèmiques que només desgasten», perquè és una «irresponsabilitat que distreu» de l'objectiu «imprescindible», que és que «tots els demòcrates facin un pas endavant i omplin les urnes de dignitat i esperança».