Junts pel Sí demana un informe al Consell de Garanties Estatutàries sobre l'article 155

JxSí va sol·licitar, a través de la Mesa del Parlament, un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya per part del govern espanyol. La intenció, segons fonts del grup de JxSí, és poder tenir un informe del Consell reclamat per la cambra que avali la inconstitucionalitat de la mesura o almenys d'una part, de tal forma que la Diputació Permanent del Parlament pugui, després, presentar recurs al Tribunal Constitucional.

La petició de dictamen feta per JxSí se centra, sobretot, a demanar opinió als membres del CGE sobre la dissolució del Parlament i la consegüent convocatòria d'eleccions per al 21-D, decretades pel govern de Mariano Rajoy. La demanda la van portar a la Mesa tres diputats de JxSí –Lluís Corominas, Marta Rovira i Roger Torrent-, que proporcionalment representen a la Diputació Permanent el nombre de diputats necessaris perquè el Parlament tramiti la demanda del dictamen al CGE.

D'altra banda, JxSí, CSQP i la CUP van aprofitar la reunió de la Diputació Permanent per denunciar «l'anomalia» de convalidar un decret amb el Govern destituït i una part a la presó. Així ho van dir els portaveus del sobiranisme –Torrent, Lluís Rabell i Gabriela Serra- en fixar posició per aprovar per unanimitat el decret que millora la prestació d'incapacitat temporal del personal de l'administració de justícia. Rabell va parlar «d'anomalia greu» i de «problema polític», unes paraules que es va fer seves Serra. Torrent va titllar la situació «d'escandalosa anomalia democràtica» i va recordar explícitament Mundó, destituït del capdavant del Departament de Justícia i ara a la presó d'Estremera.



Guinó, vicepresident primer

En paral·lel, la reunió d'ahir va servir també per escollir Lluís Guinó (JxSí) com a vicepresident primer de la Diputació Permanent i David Pérez (PSC) com a secretari segon. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell va cridar un per un els membres de la Diputació Permanent per a una votació doble: en una urna els vots per a la vicepresidència primera i en una altra per a la secretaria segona. Guinó, que ja era membre de la Mesa i és un dels querellats, va rebre el suport de 15 diputats i 5 van votar en blanc. Al seu torn, el diputat del PSC i que fins ara també era a la Mesa, David Pérez, va rebre 19 vots a favor i un vot en blanc.

Guinó i Pérez substitueixen Lluís Corominas (JxSí) i Assumpta Escarp (PSC) a la Mesa de la Diputació Permanent i s'afegeixen a Forcadell com a presidenta, a José María Espejo-Saavedra (Cs) com a vicepresident segon i Anna Simó (JxSí) com a secretària primera.