Natàlia Sànchez, cap de llista de la CUP a Girona a les eleccions del 21D

Natàlia Sànchez, candidata de la CUP per Girona a les eleccions catalanes del 21D entre Vehí i Gabriel. EFE

La militància de la CUP- Crida Constituent ha aprovat aquest dijous a la tarda les llistes de les circumscripcions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que encapçalen Carles Riera, Natàlia Sánchez, Mireia Boya i Xavier Milian, respectivament. Les candidatures proposades pel Secretariat Nacional de la formació han estat ratificades per un 66,22% dels vots d'un total de 1.498 vots emesos, el que suposa un 52,40% de participació. A més, la votació ha ratificat la ponència base de l'Assemblea Nacional Extraordinària de Granollers, celebrada el cap de setmana passat, amb un 86,18%. Inclou com a eixos clau "el desplegament immediat" de la República i la "ruptura automàtica" amb l'Estat, el rebuig a projectes polítics basats en "impossibles" com un referèndum pactat i el retorn a l'autonomisme i l'articulació d'una proposta electoral basada en "l'autonomia política de l'esquerra independentista".