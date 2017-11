Montoro admet que la fuga d'empreses afecta el recapte de tributs de les CCAA

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va admetre ahir que la sortida d'empreses de Catalunya durant el procés independentista afecta, òbviament, la tributació autonòmica i local no així als impostos de l'Estat.

En declaracions als mitjans als passadissos del Congrés, Montoro va explicar que amb el canvi de domicili fiscal aquestes empreses deixen de pagar impostos autonòmics i municipals «i tot això té transcendència, no la traurem» però es tracta, ha insistit, de decisions «estrictament empresarials». Montoro va reiterar que el que hi ha hagut és una deslocalització entre territoris, mai fora d'Espanya i «això és una cosa a posar en valor».

I en termes de tributació, va insistir, «no hi ha cap minva per als espanyols». A la pregunta de si el Govern pensa animar aquestes companyies que tornin a Catalunya, Montoro va comentar que la funció de l'Executiu és «crear la normalitat suficient» perquè tornin «i no estimular la seva tornada amb declaracions públiques».

El titular d'Hisenda es va mostrar convençut que si es restableix una situació de normalitat i desapareix la causa que va provocar la deslocalització «no tindran motius per no tornar».

«Si se n'han anat per inseguretat i torna la seguretat jurídica hi ha moltes més possibilitats que tornin» va postil·lar.

No obstant, el ministre va voler deixar clar que seran les mateixes empreses i els seus consells d'administració les que hauran d'anar prenent decisions «i seran aquestes decisions les que expressin el nivell de confiança en la legalitat que sustenta un determinat territori». Paral·lelament, el president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Sebastián Albella, va afirmar ahir que Espanya «segueix emetent estabilitat» als mercats, malgrat que s'hagi reduït en els últims mesos per la situació a Catalunya, on tot i així creu que «ha baixat la incertesa».

Albella, que va fer aquestes declaracions en la presentació de l'«Observatori sobre la reforma dels mercats financers europeus 2017» per part de la Fundació d'Estudis Financers, va indicar, també, que els inversors estan «més animats» després dels últims esdeveniments en l'autonomia i que l'atenció dels mateixos se centrarà en la cita electoral del 21 de desembre.

El president de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, va assegurar que el procés sobiranista ha posat «en perill» la marca Barcelona i ha fet «molt de mal» a l'economia, però confia que l'aplicació de l'article 155, que defensa obertament, ajudi a reconduir la situació. La sortida d'empreses de Catalunya segueix a la baixa i va marcar ahir la xifra més baixa, 27. En total ja han marxat 2.498 firmes des de l'1-O.

Per altra banda, Pimec considera que la situació d'inestabilitat i incertesa afecta l'economia i ha demanat que el Govern que surti de les eleccions del 21-D es constitueixi amb celeritat. La patronal també va reclamar que s'aixequi «immediatament» la intervenció financera de la Generalitat