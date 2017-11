El PDeCAT dona plens poders a Puigdemont per ultimar la llista de JuntsxCat

El Consell Nacional del Partit Demòcrata (PDeCAT) va avalar ahir que el president del Govern destituït, Carles Puigdemont, tingui plens poders per ultimar la llista de Junts per Catalunya per a les eleccions del 21-D, segons van explicar fonts coneixedores de la reunió celebrada al vespre a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. A més, els consellers del partit també van aprovar que el seu president, Artur Mas; la coordinadora general, Marta Pascal; i el coordinador d'Organització, David Bonvehí, negociïn directament amb Puigdemont sobre la candidatura que encapçalarà el 130è cap de la Generalitat.

L'acord, que va arribar per unanimitat, validava d'aquesta manera que Puigdemont continuï pilotant l'elecció dels dirigents independents per Junts per Catalunya. El Consell Nacional del PDeCAT també va donar llum verda a la marca de la candidatura.

En sortir del Consell Nacional, Pascal es va limitar a dir a la premsa que la reunió havia anat «molt bé» i es va mostrar convençuda que de les negociacions dels propers dies en sortirà «una llista molt bona». «La gent està molt convençuda que JuntsxCat és una marca guanyadora», va afegir la coordinadora general del PDeCAT, que va instar el partit a posar-se a «treballar per guanyar les eleccions i ajudar el president [Puigdemont] en el que calgui».

Sense dret a veto

Els nacionalistes no van aprovar ahir la llista, que es tancarà entre avui i demà, segons indiquen les fonts consultades. El que sí que hi hauria és una proposta, que Puigdemont acabarà d'enllestir al seu gust. La candidatura de Junts per Catalunya, que encapçalarà Puigdemont, té la intenció d'anar «molt més enllà del PDeCAT» per buscar la màxima transversalitat possible. De fet, des de les bases del partit i dirigents amb càrrecs locals i comarcals expliquen que se'ls ha demanat fer una passa enrere, perquè hi hagués el mínim nombre de persones del partit a la candidatura i més independents.

Fonts coneixedores del Consell Nacional d'ahir al vespre van indicar que Mas, Pascal i Bonvehí traslladaran diverses propostes a Puigdemont, tot i que ells tres no tindran cap capacitat, al final, d'imposar o vetar cap candidat.

Tant és així que JuntsxCat comptarà amb Puigdemont i alguns alcaldes, a més dels consellers destituïts amb carnet del PDeCAT. La incorporació de Josep Rull, Jordi Turull, Meritxell Borràs i Joaquim Forn -empresonats- es dona per feta, a més de la del conseller Lluís Puig, en aquests moments a Brussel·les. Al seu torn, Clara Ponsatí s'inclina per no formar part de la candidatura. Així, Puigdemont busca donar màxim protagonisme als fitxatges d'independents.

L'aposta que sembla més tancada és la de Josep Maria Forné, que encapçalaria la llista de JuntsxCat per Lleida, després de ja haver sigut el número u de la candidatura de JxSí a aquesta mateixa circumscripció. Puigdemont també vol sumar el president de l'ANC, Jordi Sànchez, empresonat des de fa un mes, segons indiquen algunes fonts consultades. Tot i això, aquesta incorporació no està encara tancada. També s'ha sondejat el professor de dret constitucional i exmilitant d'ERC Héctor López Bofill, per la llista de Tarragona, segons reconeixen des del PDeCAT. Bofill va marxar d'Esquerra per fundar Solidaritat.

Puigdemont també vol comptar amb personalitats del món de l'economia, la ciència, l'esport i la cultura. Així, altres noms que hi ha damunt la taula són els de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, i el president de la Unió de Federacions Esportives Catalanes, Gerard Esteva, a més del delegat de la Generalitat a París durant la legislatura anterior, Martí Anglada. Tot i això, des de la direcció del PDeCAT van asseverar que no hi ha res confirmat i que no serà fins a l'últim moment, entre avui i demà, quan es tanquin els noms.

A Girona, un dels noms que ha sonat amb més força és el de l'alcalde de Besalú i membre de la Mesa, Lluís Guinó. Els dubtes sobre la seva situació judicial havien fet posar sobre la taula nous noms, ha sonat fins i tot el de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (malgrat que l'assemblea local no l'havia escollit). Però amb Forcadell anant al final a les llistes d'ERC, L'opció Guinó es manté, a l'espera del vistiplau de Puigdemont, si no és que hi ha algun independent.