Rovira, sobre presidir la Generalitat: "Estem tots disposats i disponibles pel que calgui"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, s'ha mostrat "disposada i disponible pel que calgui". D'aquesta manera, ha respost si es veu com a presidenta de la Generalitat, tal com ha apuntat el líder dels republicans, Oriol Junqueras, des de la presó. "Estem tots determinats a fer el que calgui", ha insistit en una entrevista a Catalunya Ràdio per després destacar la "generositat i humilitat" de Junqueras que, sense saber què podrà fer ell, "no ha volgut ser mai un obstacle". D'altra banda, Rovira ha presentat les eleccions del 21 de desembre com el referèndum que l'Estat no s'ha atrevit a pactar. I ha fixat com a principal objectiu dels comicis restituir les institucions i el mandat democràtic.