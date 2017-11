Rússia nega cap ingerència en el procés i ho atribueix a «la histèria»

Rússia va rebutjar ahir les acusacions d'ingerència en la situació de Catalunya i les va considerar una mostra més de la histèria anti-russa desencadenada a Occident, així com de la incapacitat dels països afectats per lidiar amb els seus problemes interns.

«Ja estem acostumats que, segons algunes observacions, alguns dels nostres socis a Europa i els Estats Units sembla que no tenen una altra cosa a fer que presentar acusacions contra els nostres mitjans i declarar-los agents estrangers», va dir el ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov.

Encara que al·ludia concretament a l'ordre donada als Estats Units a la televisió russa RT (antiga Russia Today) de registrar-se com a «agent estranger» per poder seguir operant en aquest país, el ministre rus es referia en general als creixents al·legacions a la UE i a Washington sobre el paper de la propaganda procedent de Rússia a les xarxes socials.

«Potser això s'expliqui perquè a les capitals dels països d'on arriben aquestes acusacions, sigui Madrid, sigui Londres, no tenen resolts plenament els seus problemes interns», va dir Lavrov, en una conferència de premsa.



«Distreure l'atenció»

I va afegir: «Segurament aquesta histèria sensacionalista la munten per distreure l'atenció dels seus electors sobre la incapacitat per resoldre aquests problemes interns». Gairebé al mateix temps, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va rebutjar igualmenr les acusacions assegurant que no hi ha ni una sola prova.

Per la seva banda, el president del Govern, Mariano Rajoy, va garantir ahir que a les eleccions catalanes del 21 de desembre es podrà votar amb «plena llibertat» davant de l'amenaça de possibles ingerències estrangeres en aquests comicis. Rajoy, en la sessió de control al Govern del ple del Congrés, va assegurar que la democràcia compta amb instruments suficients perquè això sigui així.