Els sindicats exigeixen llibertat per als consellers

ugt i ccoo van demanar un cop més la posada en llibertat dels consellers i els líders de l'ANC i Òmnium empresonats amb concentracions davant de les seves seus a tot Catalunya ahir al migdia. El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, va reivindicar a Girona la necessitat d'un campanya electoral «lliure» i «sense contaminacions», un fet que considera que no es donarà mentre «hi hagi membres del govern i líders socials engarjolats». En aquest sentit els sindicats van alertar que hi pot haver empreses que no facilitin als seus treballadors poder votar el 21-D i per tant que es vulneri aquest dret fonamental. El líder d'UGT, Javier Pacheco, va afirmar que és el govern del PP el responsable de garantir aquest dret perquè és qui va decidir la data dels comicis.