Un xat telefònic anomenat «Londres» dirigia preparatius informàtics de l'1-O

Els integrants d'un xat telefònic denominat «Londres», entre ells tècnics del Govern detinguts el 20 de setembre, lideraven preparatius informàtics de l'1-O i plans d'acció per activar des de servidors alternatius webs relacionades amb la consulta per si eren bloquejades judicialment. Així es desprèn de les converses intervingudes pel jutge que investiga els preparatius de l'1-O a diversos detinguts en l'aplicació Signal, que garanteix comunicacions segures i possibilitat d'enviar arxius encriptats, segons consta al sumari. Per exemple, es van fer captures de pantalla del telèfon del detingut Juan Manuel Gómez, informàtic del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que tenia diferents grups de conversa.