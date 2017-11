1.000 persones es concentren a Barcelona en suport de la noia presumptament violada als San Fermines

Unes 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest divendres a la tarda davant del Departament de Justícia a Barcelona per donar suport a la noia presumptament violada per cinc homes autoanomenats La Manada durant la celebració de les festes de San Fermín a Pamplona l'any passat. La concentració ha estat una de les que s'han fet arreu de l'Estat com a protesta per la manera com s'està duent a terme el judici contra els cinc presumptes agressors. Un dels motius d'indignació dels concentrats, que han cridat consignes com ara 'Jo sí et crec', és que el jutge ha acceptat com a prova un informe d'un detectiu encarregat pels acusats per determinar si la noia fa vida normal.

El judici, que ha començat aquest dilluns, ha de determinar si els cinc acusats són culpables d'haver violat repetidament la víctima i de gravar i difondre les imatges del que van fer. També ha causat controvèrsia la mesura dictaminada pel jutge de declarar la vista tancada, fet que impedeix l'accés a la sala de vistes també dels mitjans de comunicació. En alguns sectors s'ha considerat que aquesta mesura protegeix en excés els cinc acusats.

La concentració de Barcelona, que s'havia convocat de manera espontània a través de les xarxes socials a dos quarts de set de la tarda, s'ha convertit després en una manifestació, ja que els concentrats han decidit baixar caminant des del carrer Casp, davant del Departament de Justícia, fins a la plaça Sant Jaume per mostrar pel carrer i davant les seus del Govern i de l'Ajuntament, la indignació pel que consideren una justícia patriarcal.