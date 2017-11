La Fiscalia belga demana l'extradició de Puigdemont i els quatre consellers cessats

La Fiscalia de Brussel·les ha demanat avui al jutge belga l'execució de les euroordres emeses per Espanya contra Carles Puigdemont i els quatre consellers cessats que l'acompanyen a Bèlgica, ha informat un dels seus advocats, Christophe Marchand. El jutge de primera instància que examina el cas ha citat novament als acusats perquè facin les seves al·legacions el proper 4 de desembre, moment a partir del qual s'espera una decisió entre vuit i deu dies després, segons s'ha apuntat des de l'entorn de Puigdemont.

Segons ha explicat l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, el fiscal ha recordat que "la regla general és la concessió de les ordres d'extradició, que la denegació és l'excepció". Amb tot, el fiscal ha descartat que hi hagués corrupció en l'actuació de Puigdemont i els consellers, un delicte que hauria suposat l'extradició automàtica, ja que forma part de la llista de 32 crims pels quals els estats poden ordenar automàticament l'enviament d'una persona buscada per la justícia cap al país que el reclama.

"No hi ha cap dels delictes de la llista i per tant s'ha d'examinar si els fets que relata l'odre poden encaixar en algun tipus del codi penal belga", ha explicat Alonso Cuevillas. Un altre dels advocats, Christophe Marchand, ha especificat que la fiscalia ha proposat equiparar els delictes que imputa la justícia espanyola al president i als consellers als de "coalició de càrrecs públics" i "malversació".

"Ens han donat un termini a la defensa, i ens tornaran a citar el 4 de desembre per la vista", ha confirmat l'advocat català de Puigdemont, que ha dit que "d'entrada" la jornada d'avui li ha semblat "favorable".

"Era evident que no hi havia corrupció, però al formulari de l'ordre de detenció que s'enviava es marcava la casella. La corrupció és un abús de poder per un benefici propi, i és evident que no s'ha produït. És molt positiu que el fiscal ho hagi descartat", ha indicat el lletrat.

Segons Alonso Cuevillas, la justícia belga actua amb "moltes garanties" en comparació amb la "precipitació" dels tribunals espanyols. "Ens dona un termini per fer conclusions amb forma i al·legacions de forma més pausada", ha celebrat. "La justícia belga està fent gala d'una exquisidesa en el tracte, pels ajornaments i per facilitar molt el dret a defensa. Hem pogut demanar la paraula tantes vegades com hem volgut, el clima és molt diferent al que estem acostumats", ha dit.

Amb la nova citació pel 4 de desembre, el termini per a una possible extradició de Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig s'allarga. Aquell dia, la defensa podrà fer les seves al·legacions i el jutge tindrà entre 8 i 10 dies per decidir si els envia cap a Espanya o no. A partir de llavors, s'obriria un nou període d'apel·lacions, amb