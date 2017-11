La Fiscalia belga demana l'extradició de Puigdemont i els quatre consellers cessats

La Fiscalia belga ha demanat l'extradició de Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts del seu Govern - Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig- en la vista que avui s'ha fet al Palau de Justícia de Brussel·les. Tots ells han declarat al voltant d'una hora aquest migdia davant la petició d'extradició dictada per l'Audiència Nacional. La decisió no arribarà fins el 4 de desembre, quan s'ha convocat una nova vista.

Puigdemont i els quatre consellers han entrat al Palau de Justícia uns 30 minuts abans de l'inici de la seva vista, i ho han fet conjuntament, a través d'una entrada al pàrquing sense ser captats per les càmeres de televisió. L'accés a la sala on se celebra la vista està tancat al públic, per evitar, també, l'accés dels mitjans. Sigui quina sigui la decisió del jutge, quan dictamini si accepta o no l'extradició tant la defensa com la fiscalia podran recórrer la decisió fins a dues vegades. Tot el procés es pot allargar dos mesos.



Satisfacció de l'advocat de Puigdemont

A la sortida, l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha interpretat positivament aquest ajornament ja que considera que la justícia belga "dona moltes garanties" davant la "precipitació a la què ens tenen acostumats els tribunals espanyols" i ha afegit que "està fent gala d'una exquisidesa en el tracte".