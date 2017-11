Ada Colau i Jaume Barberà tancaran la llista dels «comuns»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el periodista Jaume Barberà tancaran la llista per Barcelona de Catalunya en Comú-Podem per al 21-D. Segons va informar la formació, Colau ocuparà l'últim lloc de la candidatura, mentre que Barberà concorrerà en el penúltim lloc. La llista estarà encapçalada per Xavier Domènech, Elisenda Alamany i la dirigent de Podem Jéssica Albiach, amb Marta Ribas al número 4 i l'ex-secretari tercer de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet en el cinquè lloc. El mateix Barberà va avançar ahir al matí a la tertúlia de Rac 1 que tenia «dues ofertes» per concórrer a les eleccions del 21 de desembre. «Si entro en una llista, serà en un lloc simbòlic», va afegir el periodista.