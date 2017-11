El CNI admet que va contactar a la presó amb l´imam de Ripoll

El CNI va contactar "seguint els protocols" amb Abdelbaki Es Satty, imam de Ripoll considerat el 'cervell' de la cèl·lula que va atemptar a l'agost a la Rambla de Barcelona i Cambrils, quan aquest complia el 2014 una condemna a la presó de Castelló per tràfic de drogues, segons han confirmat a Europa Press fonts dels serveis d'intel·ligència.

Fonts del CNI han explicat que els serveis d'intel·ligència van contactar amb Es Satty encara que en cap cas va ser un confident. El contacte es va produir el 2014, quan complia condemna a la presó de Castelló, "seguint els protocols i com fan totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat".

El seu nom apareixia en sumaris judicials per la seva presumpta relació amb terroristes gihadistes. El diari 'El País' va assegurar el 20 d'agost que l'imam de Ripoll va conèixer en el seu pas per la presó a Rachid Aglif, àlies 'El Conill', un dels dels membres de la cèl·lula responsable de l'atemptat de l'11-M.

Es Satty va ser condemnat a quatre anys de presó el 2010 per tràfic d'haixix i va complir condemna en 2014, data en què va ser posat en llibertat. El sospitós d'estar darrere dels últims atacs terroristes a Catalunya va ser sorprès el 2010 en un ferri entre Ceuta i Algesires amb un carregament d'haixix, que va finalitzar amb la seva condemna per tràfic de drogues.

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha exposat en un acte que dos dels detinguts per la seva relació amb la cèl·lula del 17-A han assenyalat a Es Satty, de 44 anys, com 'cervell' de la cèl·lula. Va morir en l'explosió d'Alcanar, on els investigadors van trobar diversos bitllets d'avió a nom seu amb destinació a Brussel·les.

A la casa d'Alcanar va aparèixer també la seva cartera amb la documentació i un llibre de color verd amb el seu nom a la primera pàgina i on es guardava un full manuscrit amb el text: "Breu carta dels soldats de l'Estat Islàmic a terra del Àndalus el interior ".

Segons el jutge Andreu, els gihadistes de Barcelona i Cambrils havien acumulat centenars de quilos de material per fabricar explosius per cometre "una acció terrorista de gran envergadura", el que es va frustrar en esclatar la barreja que preparaven per arribar a fabricar una important quantitat de TATP.

Fonts jurídiques han assenyalat a Europa Press que, almenys per ara, el jutge Andreu no ha obert cap peça separada sobre l'imam de Ripoll i que, com amb la resta d'integrants de la cèl·lula, s'està analitzant tota la seva trajectòria fins a la seva mort accidental en l'explosió de la casa d'Alcanar usada pels terroristes com a laboratori per fabricar explosius. En la investigació hi participen els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Una altra condemna més per lesions



L'imam de Ripoll comptava en els seus antecedents amb una altra condemna, a més de la de tràfic de drogues. El 2006, el presumpte inspirador de la cèl·lula terrorista va ser condemnat per dos delictes de lesions i un altre contra l'administració de justícia que hauria comès al País Basc dos anys abans.

Així consta en la sentència dictada el març de 2015, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual el jutge del contenciós administratiu número 2 de Castelló va anul·lar l'expulsió d'Es Satty que havia acordat la Subdelegació del Govern de Castelló en relació amb la condemna per drogues.

Es dóna la circumstància que la sentència per lesions no apareix reflectida en l'acord d'expulsió. En aquest acord es cita únicament una sentència ferma dictada per tràfic de drogues pel Jutjat Penal número 2 de Ceuta de febrer de 2012 per la qual havia estat penat amb 4 anys i 1 mes de presó el 2011.