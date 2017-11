Eleccions catalanes 2017: Trapero declina l'oferta d'anar de 3 a les llistes de Junts Per Catalunya

L´excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero no vol anar a les llistes del PdeCAT

Josep Lluís Trapero ha rebutjat l'oferta de Puigdemont per formar part de la llista transversal per a les eleccions catalanes del 21D que està intentant arrodonir el president des de Brussel·les, segons avançava el Confidencial. Arran d'aquesta informació, RAC1 ha confirmat la negativa de l'exmajor dels Mossos per lo que continuarà fent tasques administratives a la nova posició que l'ha destinat la coordinació operativa.

Aquesta no és la única negativa a integrar les llistes de Junts per Catalunya que s'ha conegut avui, ja que aquest matí també s'ha conegut que la presidenta de Súmate rebutja anar a la llista. L'entorn de Puigdemont ha ofert a Montse Sànchez entrar a la candidatura però ha "prioritzat" continuar encapçalant l'entitat de castellanoparlants independentistes.

Segons ha apuntat la líder de l'entitat, l´entorn del president destituït, Carles Puigdemont -i que serà qui encapçalarà la candidatura-, li va oferir el 14 de novembre formar part de la llista. Sànchez, que hauria d´haver dimitit com a presidenta de Súmate, ha argumentat que ha decidit "prioritzar" seguir al capdavant de l´entitat de castellanoparlants independentistes.

Cal recordar que no és la primera vegada que els partits sondegen dirigents de Súmate. El seu primer president, Reyes -fundador de l´entitat-, va ser número 6 de la llista de JxSí per Barcelona a les eleccions del 27-S de 2015. Als comicis del 21-D va de 31 a la candidatura d´ERC per Barcelona. Un altre exdirigent de Súmate, Gabriel Rufián, també va fer el pas anant de cap de llista dels republicans a les eleccions espanyoles del 2015 i el 2016. Finalment, l´actual portaveu de Súmate, Antonio Baños, va ser el número u de la CUP a les eleccions del 27-S, quan ja era membre de Súmate.