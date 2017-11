La Fiscalia belga demana que s´extraditi Puigdemont

La Fiscalia de Brussel·les va demanar ahir al jutge belga l'execució de les euroordres emeses per Espanya contra Carles Puigdemont i quatre dels seus exconsellers, segons va informar un dels seus advocats, Christophe Marchand. La Fiscalia demana l'extradició pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons, tot i que no per prevaricació. Ara serà el jutge qui haurà de decidir sobre l'extradició, tot i que no ho farà fins al mes de desembre.

Puigdemont i la resta de consellers cessats que es troben a Bèlgica havien de declarar ahir davant del jutge de primera instància que examina el cas, però aquest va decidir ajornar la declaració fins el proper 4 de desembre per tal de poder examinar millor la documentació. A partir del dia 4, s'espera que es prengui una decisió entre vuit i deu dies després, segons va apuntar ahir l'entorn de Puigdemont.

El Ministeri públic belga, que va revelar la seva estratègia en la vista que s'havia de celebrar ahir a porta tancada, va demanar l'execució dels mandats d'entrega a Espanya de «conspiració» i «malversació», però no hi va apreciar «corrupció» ni «prevaricació».

L'advocat català de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, es va mostrar optimista a la sortida. Alonso Cuevillas va considerar positivament aquest ajornament, ja que considera que la justícia belga «dona moltes garanties» davant «la precipitació a la qual ens tenen acosumats els tribunals espanyols», i va assegurar que està fent «gala d'una exquisidesa en el tracte».

Segons l'advocat, la fiscalia de Brussel·les va recordar durant la vista que «la regla general és la concessió de les ordres d'extradició, que la denegació és l'excepció». Amb tot, el fiscal va descartar que hi hagués corrupció en l'actuació de Puigdemont i els consellers, un delicte que hauria suposat l'extradició automàtica, ja que forma part de la llista de 32 crims pels quals els estats poden ordenar automàticament l'enviament d'una persona buscada per la justícia cap al país que el reclama. «No hi ha cap dels delictes de la llista i per tant s'ha d'examinar si els fets que relata l'odre poden encaixar en algun tipus del codi penal belga», va explicar Alonso Cuevillas.

Un altre dels advocats, Christophe Marchand, va especificar que la fiscalia ha proposat equiparar els delictes que imputa la justícia espanyola al president i als consellers als de «coalició de càrrecs públics» i «malversació». «Ens han donat un termini a la defensa, i ens tornaran a citar el 4 de desembre per a la vista», va confirmar l'advocat català de Puigdemont, que va dir que «d'entrada» la jornada d'ahir li havia semblat «favorable». «Era evident que no hi havia corrupció, però al formulari de l'ordre de detenció que s'enviava es marcava la casella. La corrupció és un abús de poder per a un benefici propi, i és evident que no s'ha produït. És molt positiu que el fiscal ho hagi descartat», va indicar el lletrat.

Segons Alonso Cuevillas, la justícia belga actua amb «moltes garanties» en comparació amb la «precipitació» dels tribunals espanyols. «Ens dona un termini per fer conclusions amb forma i al·legacions de forma més pausada», va celebrar. «La justícia belga està fent gala d'una exquisidesa en el tracte, pels ajornaments i per facilitar molt el dret a defensa. Hem pogut demanar la paraula tantes vegades com hem volgut, el clima és molt diferent al que estem acostumats», va dir.

Amb la nova citació per al 4 de desembre, el termini per a una possible extradició de Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig s'allarga. Aquell dia, la defensa podrà fer les seves al·legacions i el jutge tindrà entre 8 i 10 dies per decidir si els envia cap a Espanya o no. A partir de llavors, s'obriria un nou període d'apel·lacions, amb dos mesos de marge, fins a tres si es concreten mesures extraordinàries.

En una roda de premsa sense preguntes, la portaveu de la fiscalia, Ine Van Wymersch, va explicar que com que les vistes de Puigdemont i els consellers són a porta tancada, el ministeri fiscal no en farà comentaris. «Tenint en compte que la llei preveu que l'audiència a la Cambra del Consell sigui a porta tancada, i en l'interès d'un desenvolupament serè dels debats el 4 de desembre, i per no hipotecar de cap manera el procediment pendent, la fiscalia no donarà cap explicació, ni farà cap comentari, sobre el punt de vista de les parts ni el desenvolupament concret de l'audiència», va assegurar. «No comentarem ni la nostra posició ni el que han dit els advocats», va subratllar la portaveu del Ministeri públic.

Puigdemont i els quatre exconsellers que són a Bèlgica estan en llibertat amb mesures cautelars des del 5 de novembre, sota unes condicions que estaran vigents mentre siguin al país i l'execució de l'euroordre no sigui definitiva. Els acusats han de romandre al país i no poden sortir-ne sense el permís d'un jutge, han de comunicar on viuen i han d'assistir a les audiències on se'ls convoqui.