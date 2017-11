Llista ERC a Girona: Bassa, Torrent, Caula, Sabrià i Casamitjana encapçalen la candidatura a les eleccions catalanes

Esquerra ja ha enllestit les llistes a les quatre demarcacions catalanes per concórrer a les pròximes eleccions del 21 de de desembre.

Com ja s'havia avançat, a la demarcació de Girona la llista de 17 noms estarà encapçalada per l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, actualment a la presó. Com a número 2 hi haurà l'alcalde de Sarrià de Ter i fins ara diputat al Parlament, Roger Torrent; com a número 3, Anna Caula (que va ser la número 2 de Junts pel Sí) el 2015; el quart lloc a la llista ahir es va conèixer que serà l'actual portaveu nacional d'ERC, Sergi Sabrià, i com a número 5, Magda Casamitjana (de Moviment d'Esquerres, MES).

La llista la segueix el fins ara diputat Jordi Orobitg com a 6. Del 7 al 17 els candidats són: Judit Calveras, Josep Lluís Amat, Agnès Fàbregas, Elies Nova, Carme Freixa, Francesc Castañer, Anna Barnadas, Àlex Barceló, Ester Soms, Joan Fàbrega i, tancant la llista, el llibreter Guillem Terribas.

Pel que fa a la candidatura de Barcelona, la llista liderada pel vicepresident cessat, Oriol Junqueras tindrà com a número 2 la secretària general d'ERC, Marta Rovira; com a 3, el també coneller cessat i a la presó Raül Romeva; com a 4, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; i com a 5, l'exconseller també a la presó Carles Mundó. La llista segueix amb Alba Vergés (6), Toni Comín (7), Jenn Díaz (8), Ruben Wagnesberg (9) i Najat Driouech (10).

Entre els noms destacats de la llista per Barcelona hi ha el d'Ernest Maragall (MES) en el número 13, Toni Castellà i Assumpció Laïlla (Demòcrates) en el 15 i 20, la corredora de muntanya Núria Picas en el número 25 i Fabián Mohedano en el número 27. La llista per Barcelona la tancarà Ramon Cotarelo en el numero 85.

L'exconsellera Meritxell Serret, actualment a Brussel·les, i Òscar Peris són els caps de llista per Tarragona i Lleida, respectivament.