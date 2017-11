Eleccions catalanes: Geli formarà part finalment de la llista de Junts per Catalunya

ACN BL'exconsellera de Salut durant l'etapa del govern tripartit, Marina Geli, ha confirmat aquest divendres la matí que finalment formarà part de les llistes de Junts per Catalunya, que encapçala el president Carles Puigdemont, però en els darrers llocs.



En tres piulades a Twitter, Geli explica que ocuparà els llocs de tancament per la demarcació de Barcelona de cara a les eleccions del 21 de desembre després que en els anteriors comicis del 27 de setembre tanqués la llista per Girona per Junts pel Sí.





He acceptat anar en llocs de suport de tancament a la llista de JuntsXCatalunya per ser ajuda, amb humilitat des del catalanisme social, a cosir voluntats polítiques i socials del sobiranisme, de grans majories. — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 17 de noviembre de 2017

Per raons professionals he descartat anar llista JuntsXCatalunya llocs primers però sí aportar en zona de suports meu gra de sorra per ser xarnera per la solució política. — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 17 de noviembre de 2017

He acceptat formar part de la llista de JuntsXCatalunya igual que vaig fer amb JuntsXSí., en la zona de tancament. Ara per Barcelona. Llista del President. — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 17 de noviembre de 2017

Agraïment President de la Generalitat @KRLS i PDECat per oferir-me compartir la llista del 21Desembre. Continuaré lluitant per la unitat i per a Catalunya fora del Parlament. A favor de la llista unitària. — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 16 de noviembre de 2017

L'exconsellera al·lega "raons professionals" per no ocupar llocs amb més probabilitat de sortir escollida com a diputada però ha assegurat que vol "aportar en zona de suport" el seu "gra de sorra per ser xarnera per la solució política" i ser "ajuda, amb humilitat des del catalanisme social, a cosir voluntats polítiques i socials del sobiranisme, de grans majories".Tot i que finalment ha acceptat formar part de la llista, aquest dijous l'exconsellera del PSC va afirmar, també a través de Twitter, que rebutjava anar a la llista de Junts per Catalunya.