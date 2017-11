Eleccions catalanes 2017: Rovira està «disposada» a presidir la Generalitat

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, es va mostrar «disposada i disponible pel que calgui». Responia a si es veia com a presidenta de la Generalitat, tal com va apuntar el líder dels republicans, Oriol Junqueras, des de la presó. «Estem tots determinats a fer el que calgui», va insistir en una entrevista a Catalunya Ràdio per després destacar la «generositat i humilitat» de Junqueras que, sense saber què podrà fer ell, «no ha volgut ser mai un obstacle».



D'altra banda, Rovira va presentar les eleccions catalanes del 2017 com el referèndum que l'Estat no s'ha atrevit a pactar. I va fixar com a principal objectiu dels comicis restituir les institucions i el mandat democràtic. Posteriorment, en un missatge al seu compte de Twitter, Rovira va recordar que Junqueras és el candidat d'ERC a les eleccions. «Que ningú en tingui cap dubte», va afegir la dirigent republicana.



«És evident que en la situació que estem tots plegats farem el que calgui per sortir millor d'aquesta situació», va respondre a les reiterades preguntes sobre si es veu com a presidenta de la República. La número 2 a les eleccions del 21D d'ERC va fixar com a principal objectiu de les eleccions restituir les institucions. «Tots plegats farem el que calgui perquè aquests siguin els resultats el 21-D, anem a derrotar el bloc del 155 i a fer República», va defensar Rovira.



Visita a la presó d'Estremera

Avui hem visitat el govern a la presó. Estan ferms. Ens demanen que #seguim i que guanyem el #21D. I nosaltres exigim la seva llibertat! — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 16 de noviembre de 2017

Precisament, Rovira va visitar ahir Oriol Junqueras i la resta de consellers destituïts reclosos al centre penitenciari d'Estremera per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Abans havia fet el mateix amb les conselleres Bassa i Borràs a Alcalá Meco, durant una hora i mitja.va arribar al centre penitenciari d'Estremera en taxi i acompanyada de la diputada d'ERC al Congrés Ester Capella.Més tard, en un escrit a Twitter,va assegurar: «Avui hem visitat el govern a la presó. Estan ferms. Ens demanen que seguim i que guanyem el 21-D. I nosaltres exigim la seva llibertat!».