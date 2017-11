El PNB no negociarà els pressupostos fins que no es posi fi al 155 a Catalunya

El president del PNB, Andoni Ortuzar, va avançar ahir que el seu partit no negociarà els pressupostos generals de l'Estat fins que Catalunya tingui de nou «institucions legítimes i legitimades».

En una entrevista a la Cadena SER, Ortuzar va afirmar que si el Govern «té pressa per negociar els pressupostos, que parli amb la majoria del 155», en referència a PSOE i Ciutadans, que van abonar l'aplicació d'aquest article a Catalunya.

«El Govern i el PP saben que davant aquesta situació de règim d'excepcionalitat política, amb l'article 155 a la taula, amb gran part dels dirigents polítics catalans a la presó», el PNB no se sent «vinculat» per seure a negociar.

Ortuzar va dir que entendria «coherent» que el Govern pactés els comptes «amb la majoria aclaparadora del 155». El PNB esperarà fins a veure «com es restaura la normalitat a Catalunya» i que «estigui governada per institucions legitimades i legítimes», per plantejar-se la negociació amb el Govern i per estudiar incorporar-se a la comissió del Congrés per a una reforma del model territorial.

Va assegurar que el seu partit veu «amb molta preocupació el renéixer de l'esperit del Cid Campeador a Espanya», després d'haver comprovat que «els tambors de guerra poguessin més» a Madrid i Catalunya i la lògica de l'enfrontament va frustrar la solució negociada d'una convocatòria electoral que havia plantejat el lehendakari, Iñigo Urkullu, com a mediador.

El Parlament basc va rebutjar ahir reconèixer l'anomenada «república de Catalunya» com demanava EH Bildu en una moció que va comptar amb l'abstenció del PNB i amb el rebuig d'Elkarrekin Podem, PSE-EE i PP. En la seva iniciativa, la coalició abertzale demanava que la Cambra mostrés el seu reconeixement i el seu respecte per Catalunya com a «estat de dret independent, sobirà, democràtic i social», després dels acords adoptats pel Parlament català el passat 27 d'octubre.

La resta de grups, llevat del Partit Popular, van defensar les seves pròpies esmenes a la totalitat. Es van rebutjar totes menys la del PNB, que va sortir endavant gràcies al suport ofert per EH Bildu. Així, a través d'aquesta esmena el Parlament «respecta i acompanya les resolucions que sobre la sobirania de Catalunya i el procés constituent» van ser adoptades per la institució legislativa catalana.