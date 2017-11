El PSOE vol que el Govern doni explicacions sobre les ingerències russes

El PSOE va registrar ahir una petició de compareixença per tal que la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, doni explicacions als grups polítics sobre «possibles ingerències estrangeres» en la situació política a Catalunya. Concretament, el grup socialista sol·licita que comparegui a la comissió sobre despeses reservades on –a porta tancada- es tracten secrets oficials. La portaveu socialista, Margarita Robles, vol que el Govern espanyol i els membres del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) informin sobre quines actuacions s'han fet respecte a això, quines previsions de futur hi ha i que confirmin si, realment, hi hagut algun país estranger que hagi intercedit en la vida política catalana. «Volem estar informats de si hi ha alguna actuació estrangera perquè això no afecta només Espanya sinó també tota la Unió Europea», va indicar. Robles va fer referència a informacions periodístiques que apunten aquestes «possibles ingerències» i creu que són «rigoroses» i que, per tant, el Govern ha d'aclarir als grups polítics quina és la situació actual.

El tema de les ingerències externes en la situació de Catalunya l'ha denunciat el mateix Govern espanyol. El passat 13 de novembre, el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, va assegurar des de la reunió del Consell de Ministres de la UE que Rússia havia intervingut en el conflicte polític de Catalunya amb una campanya de «desinformació i manipulació en relació amb el referèndum i els posteriors esdeveniments a Catalunya». El ministre va afirmar que havien pogut «confirmar» aquesta suposada ingerència i que existien dades «sobre com després de l'1-O el tràfic a les xarxes va passar per xarxes situades a Rússia i altres països». A més, Dastis també va assegurar que existeixen «molts indicis» que hi ha persones que estan intentant «intervenir, manipular i afectar el que hauria de ser un desenvolupament democràtic natural a Catalunya».

El Govern rus, en canvi, ha assegurat que «no existeixen proves» de la suposada ingerència.