La vida de Puigdemont i els consellers a Brussel·les

expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers viuen als afores de Brussel·les, encara que no tots junts, i dediquen el seu temps a dissenyar les seves estratègies tant legals, per evitar ser extradits a Espanya, com polítiques, de cara a les eleccions del 21 de desembre.

Puigdemont, així com Lluís Puig (Cultura), Clara Ponsatí (Ensenyament), Meritxell Serret (Agricultura) i Toni Comín (Salut), que compareixeran aquest divendres davant del jutge, afronten «amb confiança» i «serenitat» la cita judicial més important fins a la data, van dir a Efe fonts pròximes a l'expresident.

Gairebé vint dies després de la seva sorprenent aparició a Brussel·les, Puigdemont i els exconsellers gaudeixen de la llibertat condicionada atorgada pel jutge d'instrucció belga i utilitzen aquesta discrecionalitat de moviment i activitat per mantenir reunions jurídiques amb els seus advocats, així com per rebre la visita d'altres polítics catalans en ple període preelectoral.

Però també han rebut ja algunes visites de familiars, que en alguns casos «han aprofitat per portar-los roba i estris», ja que el dia que van viatjar a Bèlgica ho van fer «lleugers d'equipatge».

Des del principi, Puigdemont va tenir dificultats per passar desapercebut a la capital belga, atès que la seva imatge apareix constantment en la premsa i en la televisió, però en canvi els exconsellers tenen més facilitat per viure anònimament.



Misteri sobre les adreces

«Poden agafar el metro, anar a restaurants o prendre un cafè com qualsevol» i si alguna vegada els reconeixen és algun català a Brussel·les que només vol saludar, van explicar les fonts.

Persisteix el misteri de les seves adreces concretes, encara que fonts pròximes van indicar que s'allotgen als afores de Brussel·les, entre el centre i l'aeroport, un lloc que facilita les reunions amb els qui utilitzen el nou «pont aeri» polític que s'ha establert entre Barcelona i la capital comunitària.

Encara que al principi dormien en hotels, ara, expliquen les fonts, tenen «residències més estables» i neguen que visquin tots junts: «cadascú té el seu espai».

Part del mèrit del desconeixement de la seva localització exacta resideix en la protecció i suport policial de les autoritats belgues, una mesura aprovada pel jutge d'instrucció que va saber Efe per fonts de la Fiscalia.

Els dies previs a la vista els passen dedicats, a més de les trobades i trucades amb els seus advocats, a aprofitar el ganxo mediàtic a Brussel·les per parlar amb diferents mitjans de comunicació «i amb polítics europeus que obertament o en privat estan interessats i preocupats pel que passa a Catalunya».

En els últims dies, coincidint amb les dates límit per presentar a l'administració electoral informació de coalicions i llistes, Puigdemont ha rebut la visita dels líders de la CUP, ERC i PDeCAT, unes trobades que han publicitat a través de les xarxes socials, encara que d'ells l'expresident no hagi aconseguit forjar el seu desig d'una llista unitària.

A més d'aquestes visites, que es duen a terme en llocs diferents a les seves residències, també mantenen altres converses personals i laborals a través d'Skype.

Tot i que no visquin en el mateix lloc, «sí fan vida junts» i van anar diverses vegades a sopar en grup a restaurants els noms dels quals no volen revelar per evitar la premsa, però que són «de cuina belga o mediterrània». Tot i pertànyer a partits polítics que seran rivals a les eleccions, de moment «estan molt units. Cal entendre també el moment. Estan lluny de les seves famílies i en una mateixa situació, que és dura», van afegir.

Malgrat la seva vida discreta, els cinc van procurar estar presents en tots els esdeveniments en els quals podien rebre el suport directe de la comunitat independentista de Brussel·les. Ningú es va perdre l'acte dels 200 alcaldes al Palau de Belles Arts.