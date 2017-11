Albiol compara Puigdemont amb el flautista d´Hamelín en un acte a Girona

Ahir, en la presentació de la llista electoral del PPC a Girona, el candidat del partit a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, va comparar Carles Puigdemont i Oriol Junqueras amb el flautista d'Hamelín per «arrossegar una part dels catalans al precipici», de la mateixa manera que, al conte, el músic acabava «llançant al port aquells qui el seguien». Durant la presentació de la candidatura dels populars per Girona a les eleccions del 21-D, Albiol també ha posat de relleu que «com a català» agraeix l'aplicació del 155 perquè ha permès «que el Govern de la Generalitat més tòxic des del punt de vista democràtic ja sigui història».

L'acte de presentació de la llista va comptar també amb la secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Durant la seva intervenció, Cospedal va demanr a «la majoria silenciosa» que vagi a les urnes el 21-D per donar suport a l'opció que, durant anys, ha suposat «insults, exclusió i assetjament» al PP, i que el partit ha defensat «sentint-se sol i sense demagògia». Cospedal i Garcia Albiol van apadrinar així la candidatura del PPC per Girona a les eleccions del 21-D, que té com a cap de llista la regidora figuerenca Maria Àngels Olmedo. El candidat popular a la Presidència de la Generalitat no va passar per alt qui va ser l'alcalde de la ciutat. «Segurament els gironins sou els qui viviu amb més dolor l'episodi que patim a Catalunya; perquè si ja és greu i està malament enganyar molta gent, molt pitjor és qui enganya els seus veïns», va manifestar, en referència al pas del president Carles Puigdemont per l'Ajuntament. «No se'ns escapa que, avui, a Girona és on ha calat amb més força el relat fantasiós de les meravelles de la independència que han propugnat Puigdemont i Junqueras», ha afirmat Garcia Albiol, que va demanar la confiança majoritària dels catalans per crear un govern alternatiu a l'independentisme, que vol enviar a l'oposició «per Nadal».