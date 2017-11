El CNI va tenir contactes amb l'imam de Ripoll quan estava empresonat

El CNI ha admès que va tenir contactes amb l'imam de Ripoll i inspirador dels atemptats de Barcelona i Cambrils el passat 17 d'agost, Abdelbaki Es Satty, mentre va estar ingressat a Castelló per un delicte de tràfic de drogues, segons publicaven diversos mitjans com El Periodico i El País. D'acord amb aquest darrer rotatiu, l'imam va actuar com a confident. Abdelbaki Es Satty va romandre al centre penitenciari entre el 2010 i el 2014, tot i que es desconeix si els serveis secrets espanyols hi van mantenir contacte durant aquests quatre anys i si Abdelbaki Es Satty va rebre alguna remuneració a canvi.

D'altra banda, fonts del CNI van apuntar ahir que és una pràctica habitual quan les forces policials detecten algun indici relacionat amb el terrorisme jihadista.

L'imam de Ripoll va morir en l'explosió a Alcanar quan manipulava els explosius que s'havien d'utilitzar en l'atemptat a Barcelona. Es considera que va ser l'autor intel·lectual dels atacs a La Rambla i Cambrils, on van morir 16 persones i un centenar més van resultar ferides en total, i que va captar els joves que hi van participar, alguns d'ells de Ripoll.

Abdelbaki Es Satty va arribar a l'Estat el 2002 i el seu telèfon ja va aparèixer en alguns dels detinguts pels atemptats de l'11-M i també va ser investigat en l'operació Chacal, tot i que aleshores no va ser imputat. Va ser al 2010 quan va ser detingut per tràfic de drogues i empresonat quatre anys. En sortir, es va traslladar a Bèlgica i posteriorment a Ripoll.

La investigació judicial sobre els atemptats continua sota secret de sumari i està dirigida pel magistrat Fernando Andreu.



Puigdemont ho veu molt greu

El president Carles Puigdemont va qualificar de fet «extremadament greu» les informacions publicades que apunten que el CNI va tenir contactes amb l'imam de Ripoll, cervell dels atemptats a Barcelona i Cambrils. «A l'Estat espanyol segur que no comporta cap dimissió, ni querella ni presó», va afegir a través del seu compte de Twitter. Justament avui que fa tres mesos de l'atemptat, Puigdemont va lamentar que aquells que van dirigir de manera «impecable» l'operatiu per fer front a l'atac terrorista «són avui a la presó i arxivament papers per no passar pel tub del bloc del 155», en referència al conseller empresonat Joaquim Forn i al Major dels Mossos Josep Lluís Trapero, relegat a tasques administratives.

També es va pronunciar la portaveu de la Fundació Ibn Battuta, Míriam Hatibi, va lamentat que es demanessin explicacions al col·lectiu musulmà per l'imam.

«Vam haver de sortir a donar explicacions sobre com es va colar l'imam de Ripoll i ara resulta que era confident del CNI. Gràcies per tots els missatges dient que «som els musulmans els que amaguem aquest delinqüents» i que ho hauríem de controlar més», deia la piulada completa de Hatibi.