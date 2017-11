Cospedal enredada per una broma sobre l´"espia Puigdemont"

L'agència de notícies russa Sputnik ha difós aquest divendres una broma de la qual ha estat víctima la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la qual dos humoristes que es fan passar per membres del Ministeri de Defensa de Letònia l'informen que l'expresident català Carles Puigdemont és un espia rus a qui es coneix com a 'Cipollino'.

En el vídeo de la conversa, l'humorista rus Alexéi Stoliarov s'identifica com el ministre letó de Defensa i s'ofereix a Cospedal a compartir amb ella informació dels serveis d'intel·ligència de Letònia sobre el paper de Rússia en el conflicte català.

Entre altres qüestions, informa a la ministra espanyola que Puigdemont treballa "per a la Intel·ligència russa des de fa temps" i que el seu sobrenom és 'Cipollino'. Així mateix, li indica que el 50 per cent dels turistes russos que viatgen a Catalunya són, en realitat, "del servei especial de Rússia". "El 50 per cent?", pregunta incrédula Cospedal.

En diversos moments de la conversa, en la qual també intervé l'humorista Vladímir Kuznetsov, s'ofereix l'ajuda de Letònia, inclosa la participació de l'Exèrcit, i la col·laboració per abordar la informació assolida pels serveis secrets de països veïns i Ucraïna amb l'objectiu d'evitar que la situació a Catalunya acabi en un escenari similar al de Donbás a Ucraïna.

"Volem que s'ho prengui seriosament. En qualsevol cas estem disposats a recolzar-los amb el desplaçament del nostre exèrcit al territori de Barcelona en terminis molt curts", li diu l'humorista a la ministra, que al llarg de la conversa agraeix la informació rebuda i es compromet a traslladar-la al president del Govern, Mariano Rajoy, amb l'objectiu, fins i tot, d'una possible trobada personal.

Sobre la situació a Catalunya, la titular de Defensa assenyala en la conversa que està "una mica més controlada" i recorda que les "mentides" de l'independentisme català es "estan desemmascarant a tota Europa". "Però és important que es conegui tota la veritat", diu sobre la possible col·laboració russa amb l'exGovern català.

Aquesta parella d'humoristes és coneguda a Rússia per aquest tipus d'actuacions i entre els qui han sofert les seves bromes hi ha el músic Elton John, el president turc Erdogan i l'organització d'Eurovisió.