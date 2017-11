ERC i el PDeCAT discrepen sobre qui investir president

El PDeCAT considera que s'hauria d'investir president Carles Puigdemont encara que no guanyés les eleccions el 21 de desembre mentre des d'ERC tanquen la porta aquesta opció si Puigdemont i la resta de consellers destituïts deixen la presó i Brussel·les i es poden celebrar aquests comicis «amb normalitat» (en cas contrari entendrien que es «restituís» Puigdemont, Junqueras i la resta del Govern).

Els escenaris postelectorals per al sobiranisme català són diversos. Des de tots els partits independentistes reconeixen Puigdemont com a «president legítim» i no dubten que la seva destitució no l'ha fet perdre el càrrec. Però les circumstàncies que envoltin el 21 de desembre poden ser claus per determinar el seu futur.

Per un costat, la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, en una entrevista a Rac 1 va dibuixar ahir dos possibles escenaris. Al primer d'ells, tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras i la resta de membres del Govern destituït podrien fer campanya «amb normalitat», estant lliures de la presó i sense mantenir la seva estada a Brussel·les. «Si estem en situació de normalitat, el candidat per part d'ERC a la presidència serà Oriol Junqueras», especialment si la llista d'ERC passa per davant de la de JxCat. «Si Junqueras i Puigdemont s'han pogut asseure, contrastar i parlar de com pensen fer la república, seran els ciutadans els que decideixin», va dir, apuntant així a que si ERC guanya les eleccions, el president haurà de ser Junqueras.

Però si es dona la situació que el «Govern no ha pogut ser escollit democràticament, perquè hi ha part a l'exili i part a la presó, proposarem la seva restitució i que Puigdemont continuï sent president legítim i Junqueras vicepresident legítim». «Si no es donen les condicions d'una situació de competència electoral normal, el nostre objectiu és restablir el Govern legítim», va afegir.

Rovira, que va assegurar que aquests plans «estan parlats» amb el PDeCAT, amb Puigdemont i amb Junqueras, va detallar que si s'ha d'optar per aquesta fórmula, «es trobarà la manera de tenir restituït el Govern legítim –a la presó i a Brussel·les- i a Catalunya tenir un Govern efectiu». «Tindrem un Govern molt legítim i un Govern executiu per fer avançar el país».

Per la seva part, des del PDeCAT, la coordinadora general, Marta Pascal, va dir que trobaria «molt estrany» que no s'investís el president destituït, Carles Puigdemont, encara que la llista de JxCatalunya no guanyés el 21-D. En una entrevista a Els Matins de TV3, va matisar, però, que «cal veure què passa» si el número u no guanya els comicis. De totes maneres, es va mostrar «convençuda» que la llista de JxCat serà la «llista guanyadora».

Pascal va explicar que, al seu parer, cal centrar els esforços per aconseguir que els consellers destituïts per Madrid surtin de la presó, uns, i els altres puguin tornar de Brussel·les, al costat de Puigdemont, a més de restablir el Govern «legítim». També va apostar per fer un «front» per evitar que se segueixi aplicant el 155, i va dibuixar un procés llarg per fer efectiva la proclamació de la República: «Cal fer les passes necessàries per ser més i fer efectius els instruments que ens permetin tenir un nou Estat», va manifestar.

Finalment, Pascal va informar que hi ha converses amb ERC i la CUP per pactar punts en comú en els programes electorals, i va rebutjar «vetos» dels uns amb els altres de cara l'endemà de les eleccions del 21 de desembre.