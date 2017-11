El fiscal general de l´Estat, José Manuel Maza, ingressat en estat greu a Buenos Aires

El fiscal general de l'estat, José Manuel Maza, està hospitalitzat per una infecció a Buenos Aires, Argentina, segons assegura la Fiscalia en un comunicat. La infecció li ha afectat un dels ronyons i està en estat greu a l'UCI.

Maza es va sentir indisposat mentre era a Buenos Aires per participar en una assemblea general de l'Associació Iberoamericana de Ministeris Públics. Les primeres molèsties les va tenir fa dos dies, quan es va començar a trobar malament i no va poder abandonar l'hotel on s'allotjava.

Tot i la gravetat, no es tem per la seva vida. Maza no podrà tornar a Espanya fins que s'estabilitzi la seva situació.