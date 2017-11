La Generalitat només atén una tercera part de les cites per a la renda garantida

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través de les oficines del qual es tramita la nova Renda Garantida de Ciutadania (RGC), només ha pogut atendre fins ara una tercera part de les 33.219 cites prèvies sol·licitades per demanar el nou subsidi, que des del 15 de setembre ha substituït a la Renda Mínima d'Inserció.

La Comissió Promotora de l'RGC va informar que durant les primeres setmanes de posada en marxa dels serveis per atendre les sol·licituds d'RGC «s'han detectat diversos problemes, dificultats d'accés aquests serveis, informacions inexactes i altres problemes detectats en l'aplicació de la llei».

Per això, ha demanat reunir-se amb el director general d'Economia Social de la Generalitat, Josep Vidal, per abordar aquesta situació. També li plantejaran que hi ha algunes oficines del SOC que des del 15 d'octubre ja no tenen disponibilitat de donar cites prèvies fins a l'any vinent.

El SOC va reconèixer que hi ha «problemes tècnics» que preveuen arreglar«de manera imminent» i que en algunes oficines del SOC ja han omplert el calendari d'entrevistes fins a final d'any. A més, segons el SOC, per continuar donant cites per a l'any 2018 estan pendents «de la incorporació del calendari laboral de 2018 al programa informàtic». Segons dades de la Generalitat, fins al 15 d'octubre un total de 148.176 persones van visitar el web de la Renda Garantida de Ciutadania, 62.306 van trucar al 012 i 33.219 van sol·licitar cita prèvia.