Iceta espera que els consellers abandonin la presó i que el Suprem no empresoni els que són a Bèlgica

El líder del PSC i candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte des de Tarragona que espera que cap dels consellers destituïts per l´Estat estigui encara a la presó quan comenci la campanya electoral. A més, tot i considerar que el president Carles Puigdemont i la resta del seu Govern van marxar voluntàriament a Brussel·les, Iceta espera que en assumir tota la causa judicial catalana el Tribunal Suprem no es doni cap cas més d´empresonament preventiu. "El que m´agradaria és que tots els candidats poguessin fer campanya sense cap mena d´entrebancs i desitjo que els que estan a la presó deixin d´estar-hi. El cas de Puigdemont és diferent perquè ha marxat per esquivar l´acció de la justícia. Però espero que el Tribunal Suprem, que concentrarà tots els casos derivats de la decoració d´independència, tingui la precaució i proporcionalitat de no fer mesures cautelars que impliquin presó abans del judici", ha sentenciat.

El cap de llista dels socialistes ha fet aquestes declaracions després de presentar públicament la seva llista per la demarcació de Tarragona. Al mateix acte, Miquel Iceta ha reivindicat la necessitat de "tornar al camí del seny" a Catalunya, i ha proclamat que després del que ha passat, "és temps de ponts, i no de trinxeres, murs, ni fronteres". "Volem canviar el rumb de forma radical perquè triomfi la moderació i el seny, i per utilitzar el potencial del país a favor del progrés econòmic i benestar social" ha explicat.

Iceta ha fet un balanç també de la que considera la "pitjor legislatura catalana des de 1980" amb "un país dividit, una economia afeblida, i una imatge malmesa", i ha lamentat que la política s'hagi convertit en "una mena de crònica de tribunals". "No estem disposats a acceptar-ho", ha dit. El candidat socialista ha reclamat "sentit comú", afirmant que el PSC és l'única opció "per retrobar-nos amb la nostra millor tradició com a país, i situar com a únic nord el benestar i progrés dels nostres ciutadans". "Per aconseguir això, necessitem estabilitat política, seguretat jurídica i posar-nos al costat de la gent", ha conclòs.

Iceta ha estat acompanyat per Ramon Espadaler, número 3 a la llista per Barcelona i líder d´Units per Avançar, que ha destacat que, amb tot el que es veu en aquesta precampanya electoral, "queda clar que per sortir de la situació actual calen polítics capaços de gestionar la complexitat, i Miquel Iceta és de llarg el més preparat per fer-ho". "És la intersecció del catalanisme assenyat i transformador que no es conforma amb la situació actual", ha sentenciat.

Per la seva banda, Rosa Maria Ibarra, cap de llista dels socialistes per Tarragona, ha criticat la "manca d'inversions" al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre fetes a les anteriors legislatures. "De 2010 a 2017 les inversions han baixat un 73%" i ha mostrat la voluntat dels i les socialistes per "treballar per canviar la manera de fer dels governs del PDeCat i ERC amb l'ajut de la CUP". Ibarra ha lamentat que en aquestes eleccions "només es vulgui parlar d'independència sí o no" i ha presentat el PSC com "el partit que aporta solucions i estabilitat, i que té voluntat de reconstruir tot el que s'ha malmès. I per això cal fer a Iceta president".