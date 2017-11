La justícia iniciarà l´embargament dels immobles a Mas per 2,4 milions

El Tribunal de Comptes resoldrà d'aquí a una setmana aproximadament si accepta com a aval les propietats immobles aportades per l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i els exconsellers Francesc Homs i Irene Rigau.

L'òrgan fiscalitzador els demana una fiança de 5,2 milions d'euros, la quantitat que calcula que es va destinar de les arques públiques per organitzar la consulta del 9-N. Fins al moment, ja han ingressat fins a 2,8 milions i, per arribar a la resta, aporten «com a últim recurs» immobles de la seva propietat. Fonts del Tribunal de Comptes van afirmar que han rebut la documentació i que necessiten una setmana aproximadament per avaluar la informació i comprovar en quina situació actual es troben aquests immobles.

Aquesta mitjanit va acabar el termini per ingressar el total de la fiança exigida a l'espera que se celebri el judici. En l'escrit presentat pel procurador de Mas, es demanava al tribunal set dies hàbils més per acabar d'arribar al total de la quantitat exigida. Si l'òrgan fiscalitzador no dona per bons els avals, procedirà a l'embargament dels seus béns.

Mas, Ortega, Rigau i Homs van ingressar dijous al compte de dipòsits del Tribunal de Comptes 400.000 euros més. Ho van fer el dia que vencia l'ampliació de termini donada per tribunal per acabar d'ingressar els 5,2 milions d'euros de fiança que els exigeix per l'organització de la consulta del 9 de novembre de 2014.

Fins al moment, ja han aportat 2,8 milions d'euros i, per a la resta, el procurador demanava set dies hàbils més per acabar de presentar un aval bancari.

En l'escrit, però, també aportava documentació sobre els immobles de tots quatre i deia que, com a «últim recurs», les seves propietats podien servir per arribar a completar el total de la fiança de 5,2 milions d'euros.



Documentació rebuda

El Tribunal de Comptes va confirmar que ha rebut la documentació i que necessita una setmana per analitzar en quina situació es troben les propietats. Per tant, fins que no acabi aquest termini no es resoldrà si l'òrgan fiscalitzador dona per bones les propietats com a fiança o si, per contra, procedeix a l'embargament dels béns de Mas, Homs, Rigau i Ortega.