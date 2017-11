El nou cap dels Mossos avala la versió de Trapero sobre les protestes a Economia

El nou cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, i 3 membres més del Cos -dos d'antiavalots i un altre de la Comissaria de Barcelona- van abonar la versió de l'exmajor Josep Lluís Trapero sobre la seva intervenció per facilitar la sortida de la comissió judicial durant el setge a la Conselleria d'Economia.

Els quatre van prestar ahir declaració com a testimonis davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que els va citar per a avui a petició de la defensa de Trapero en el marc de la causa en la qual investiga per sedició als involucrats en el referèndum de l'1-O i el procés de secessió a Catalunya, entre ells al fugit expresident català Carles Puigdemont.

Segons fonts presents en la declaració, López i els tres agents, sense aportar cap documentació, van ratificar la versió de Trapero, consistent, fonamentalment, que es va obrir un passadís per a la sortida de la comissió judicial que finalment no es va poder utilitzar quan estava previst.

Inviable assistir en cotxe

També van afegir que era inviable acudir en cotxe com els va suggerir la Guàrdia Civil a causa de la gran quantitat de gent que es va amuntegar davant de la seu de la Conselleria des de primeres hores del matí del 20 de setembre, convertint-se en un setge de milers de persones que va finalitzar de matinada i amb tres vehicles de l'institut armat destrossats.

Lamela va deixar en llibertat Trapero després de prendre-li declaració com a investigat el 16 d'octubre, el mateix dia en què va enviar a la presó els líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, als quals s'atribueix una participació activa en el setge a la Guàrdia Civil.

Això no obstant, sobre Trapero pesen mesures cautelars com compareixences quinzenals, retirada de passaport, prohibició de sortir d'Espanya i fixació de domicili i telèfon en el qual estar localitzat. La jutge va prendre aquesta decisió en considerar que l'actuació de Trapero davant el setge a la Guàrdia Civil «no apareix encara prou perfilada fins al punt de poder-lo vincular en aquest moment a fets tan greus com els que aquells dies van succeir, sense perjudici d'allò que pugui determinar-se en una fase més avançada de la investigació».