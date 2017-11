Omella nega que en el seu intent de mediació es parlés de violència d´Estat

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha negat avui "categòricament" que en el seu intent de mediació entre el Govern català i l'espanyol abans de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) s'advertís de violència de l'Estat.

En un concís comunicat emès per l'Arquebisbat de Barcelona, el cardenal desmenteix "les notícies aparegudes en diversos mitjans de comunicació sobre les informacions de violència d'Estat, en cas de que el govern de la Generalitat hagués fet una DUI".

El cardenal ha fet aquesta afirmació per desmentir algunes informacions que atribueixen a les persones que van intentar mediar en el conflicte entre el Govern català i l'Estat, com el lehendakari Iñigo Urkullu, el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, o el propi Omella, l'advertència d'una possible violència d'Estat.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va denunciar ahir que el Govern "va amenaçar" per "múltiples vies" amb enviar a l'Exèrcit i amb "morts als carrers" si el Govern mantenia els seus plans de la declaració unilateral d'independència (DUI), un escenari de "violència extrema" que "no estàvem disposats a assumir".

De seguida, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va qualificar aquestes afirmacions de "barroera mentida", va negar rotundament les acusacions, i va afirmar que "els dirigents secessionistes estan acostumats a mentir".

També el president del Govern, Mariano Rajoy, va dir que les afirmacions i Rovira són "Una vergonya. Ja no hi ha qualificatiu que tingui per aplicar a aquesta afirmació. Deixem-ho en que és absolutament fals. És una enorme mentida i, sobretot, és una vergonya". EFE