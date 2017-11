Puigdemont es rodeja d'exconsellers i independents a la seva llista pel 21-D

El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, s'ha envoltat d'exconsellers i de perfils independents, amb presència gairevé marginal de càrrecs del PDeCAT a les llistes pel 21-D.

Per Barcelona, el número 2 és el ja expresident de l'ANC Jordi Sánchez, seguit dels exconsellers Clara Ponsatí (3) i Jordi Turull (4), la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs (5) i els també exmembres del Govern Josep Rull (6) i Joaquim Forn (7). A més, el periodista Eduard Pujol (que ahir va marxar com a director de Rac 1) és el número 8, la promotora de la llista única Aurora Madaula ocupa el novè lloc, l'exmembre de la direcció executiva del PDeCAT Elsa Artadi, persona de confiança de Puigdemont, se situa en el 10 i l'editor Quim Torra, en l'11.

El format de la llista resulta insòlit i sense precedents, ja que se sustenta sobre la base de la candidatura plantejada pel PDeCAT però amb prou feines hi ha perfils del partit, perquè els demòcrates van donar a Puigdemont carta blanca per configurar la seva llista «transversal» i plena de noms independents. A part d'Artadi, i sense comptar els membres del Govern cessats a la presó o a Bèlgica, cal anar-se'n fins al lloc número 20 per trobar un nom de referència del PDeCAT, el de l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'AMI, Neus Lloveras. El segueix l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, i l'alcalde de Premià de Mar i president de l'ACM, Miquel Buch.

Al 26 se situa l'exconseller de Cultura Ferran Mascarell, seguit d'una de les comptadíssimes figures del PDeCAT en la llista que compta amb experiència com a diputada: Maria Senserrich.

Abans que ells se situen el president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font (12), el periodista Josep Riera (13), l'entrenadora de natació sincronitzada Anna Tarrés (14), Isabel Ferrer (15), el director de les revistes Català International View i ONGC, Francesc de Dalmases (16), Josep Costa (17), l'exalcalde de Cerdanyola per ICV Antoni Morral (18) i Saloua Laquaji (19).

L'intent d'aglutinar la transversalitat del sobiranisme i disputar a ERC l'hegemonia en aquest espai queda plasmat encara amb més intensitat en la decisió de col·locar l'advocat Eusebi Campdepadrós, candidat a les eleccions europees per ERC, com a cap de llista de JxCat per Tarragona, seguit de Teresa Pallarès i l'alcalde de Valls, Albert Batet, i, més avall, la exportaveu del tripartit Aurora Massip.

Un altre independent, Josep Maria Forné, que ja ha estat diputat amb JxSí, és el cap de llista per Lleida, amb l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, com a dos, i amb l'historiador Josep Maria Solé tancant la llista.

«Junts per la restitució del Govern legítim», va afirmar Puigdemont en difondre a Twitter la seva llista per Barcelona, que tanca simbòlicament l'expresident de la Mesa, Joan Rigol, al costat d'altres personalitats que el precedeixen, com la il·lustradora Pilarín Bayés, l'escriptor Jaume Cabré, el sociòleg Salvador Cardús, l'exconsellera socialista Marina Geli o el politòleg Ferran Requejo. Altres noms situats cap al final són els del cuiner Fermí Puig, el professor d'Esade Àngel Castiñeira, l'advocada Magda Oranich, l'escriptora Mariona Isern, la monja Victòria Molins, el Pare Manel o el director teatral Joan Lluís Bozzo, entre d'altres.

Meritxell Borràs, en presó preventiva, és l'única exconsellera del PDeCAT que ha declinat sumar-se a la candidatura, al·legant «motius personals».