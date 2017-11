Rajoy es troba amb Michel i reitera la seva confiança en la justícia belga

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que confia en la Justícia belga i va afirmar que, sigui quina sigui la seva resolució sobre la petició d'extradició de l'expresident català Carles Puigdemont, acatarà la seva decisió. En declaracions als periodistes després de la cimera social europea que s'ha celebrat a Göteborg (Suècia), Rajoy es va limitar a insistir que confia en el poder judicial i que, sobretot, respecta i acata les seves decisions. Aquest respecte a la llei i a l'Estat de Dret, va indicar, es un dels principis bàsics de la Unió Europea. «Com comencem a posar això en dubte, em sembla que no anem per bon camí. Per tant -va precisar- a mi no em sentiran més, sigui el que sigui, que respecto i acato les resolucions dels tribunals de Justícia».

Rajoy també va precisar que en la seva reunió d'ahir a Göteborg amb el primer ministre belga, Charles Michel, no van parlar de la situació de Puigdemont, i va respondre amb un «absolutament» en ser preguntat si donava per superades les diferències que hi pot haver hagut amb el seu homòleg belga per aquest assumpte. En aquest sentit, va dir que no parlen del tema perquè la justícia és independent.