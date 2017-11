Riera (CUP) planteja el 21-D com "les primeres eleccions republicanes i constituents"

El cap de llista de la CUP per Barcelona, Carles Riera, ha avalat aquest dissabte les acusacions que la secretària general d´ERC, Marta Rovira, va llençar assegurant que l´Estat va amenaçar amb "morts al carrer", "sang" i "violència extrema" si el Govern no aturava el procés independentista. Riera assegura que la seva formació tenia "constància des de feia molt temps" de les intencions de l´executiu espanyol i els serveis secrets de l´Estat. De fet, ha anat més enllà i ha afirmat, sense voler revelar tampoc les "fonts", que "dins els diversos escenaris que l´Estat contemplava, un d´ells era el de facilitar que es poguessin donar fenòmens de violència social i que quan es produïssin es culpés l´esquerra independentista i la CUP".

La CUP ha presentat aquest dissabte públicament els principals candidats de les seves llistes pel 21-D en una roda de premsa a Barcelona, i després, en ser preguntat per les paraules de Rovira, no ha dubtat en avalar la tesi de la republicana i denunciar l´actitud de l´Estat. "Durant tot el procés d´autodeterminació i d´independència, hi ha hagut una part que de manera sistemàtica ha practicat la no violència, i altra que sempre ha utilitzat la violència fiscal, judicial, policial amb més de mil ferits i més de 100 casos provocats per l´extrema dreta sense cap intervenció", ha denunciat apuntant així al govern espanyol. A més, Riera ha assegurat que ha al mes d´octubre la CUP sabia "per fonts fiables" que el CNI tenia prevista la possibilitat de generar, amb la col·laboració de l´extrema dreta, conflictes violents i acusar la CUP de ser-ne la responsable".

D´altra banda, Riera ha comparegut amb els primers noms de les candidatures per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona al darrere, a excepció de la cap de llista lleidatana, Mireia Boya, que no ha pogut assistir a l´acte. El candidat ha presentat la CUP com la garantia perquè aquest 21-D serveixi per "materialitzar la república". "L´Estat vol que siguin unes eleccions autonòmiques i nosaltres les reclamem com a les primeres republicanes i constituents. Hi havia molts motius per boicotejar-les, però hem decidit concórrer-hi i que el triomf electoral de l´independentisme sigui un pas més per fer fora l´Estat del nostre territori a tots els nivells", ha explicat Riera.

Per al cap de llista per Barcelona, que el sobiranisme guanyi el 21-D és "un pas important per desobeir el 155 i impedir-ne l´aplicació, lluitar contra la repressió, aconseguir l´alliberament dels presos, i aturar l´onada repressiva de l´Estat a tot el país". Amb tot, Carles Riera ha cridat a la mobilització al carrer per acompanyar l´acció política, perquè considera que "nomes des de la mobilització popular continuada, la desobediència civil a tot el país i la construcció d´un contrapoder popular paral·lel es podrà, conjuntament amb el Parlament i el Govern, afirmar la sobirania".

Riera, però, ha avisat que aquest no és l´únic objectiu que es marca la CUP, i que de cara al 21-D pretén forçar que l´eix polític també viri cap a l´esquerra. "Es tracta que sigui una república social, de la majoria, que sigui una oportunitat per fer un salt endavant qualitatiu i quantitatiu en drets socials i polítics", ha sentenciat.

Per últim, davant la possibilitat que algunes formacions posen sobre la taula que després de les eleccions i si l´independentisme és majoritari es torni a investir Carles Puigdemont com a president encara que la llista més votada no sigui la seva, Riera no ha descartat cap opció però tampoc ha confirmat que per a la CUP aquesta sigui la millor. "És un dels escenaris possibles però hi ha altres. Estem valorant tots els escenaris amb la finalitat de constituir un Parlament i un Govern fidels a l´1-O i al 27 d´octubre, per a continuar com si fos 28 d´octubre", ha dit. I és que, tant aquesta qüestió com el detall del programa electoral, són aspectes que el Consell Polític de la CUP està discutint aquests dies i que no té previst tancar fins a la setmana vinent, al menys.