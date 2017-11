Arrimadas: "Vull ser la presidenta dels independentistes, també els considero catalans de primera"

Cs ha presentat públicament aquest diumenge les seves llistes per a les eleccions del 21 de desembre en un acte al Teatre Tívoli, on casualment va néixer com a partit polític fa quasi nze anys. En aquest míting, la candidata a la presidència de la Generalitat, Inés Arimadas, ha defensat que la seva és la llista "més transversal", i ha demanat als catalans que "no se la juguen amb una ruleta russa" el 21-D votant altres opcions. Segons ella, la de Cs és l´única llista que garanteix un Govern "per a tothom". En aquest sentit, s´ha presentat com la candidata que vol "ser presidenta de tots els catalans, també dels independentistes, perquè a ells també els considero catalans de primera". L´acte l´ha tancat el líder de Cs, Albert Rivera, qui ha vaticinat que els catalans votaran en "clau nacional" el 21-D perquè "Espanya està en joc", i ha demanat el vot per a Arrimadas perquè "fins que no es guanyi al nacionalisme a les urnes, no s´acabarà el procés".

Davant un teatre Tívoli ple de simpatitzants, Cs ha volgut treure pit de la seva candidatura amb un acte de precampanya que ha comptat amb la participació dels caps de llista i que ha tancat Albert Rivera. A la seva intervenció, Inés Arrimadas ha garantit que la seva llista és "la que pot donar solucions i no problemes, neta, amb gent de diferents orígens, i professionals de la seva feina". La candidata ha explicat que lidera aquesta llista amb la intenció de ser "la presidenta de tots els catalans, també dels que volen votar opcions independentistes, perquè a ells també els considero catalans de primera. "Jo també vull ser la seva presidenta i treballar pels seus fills i els seus néts. Jo sí", ha sentenciat. A més, ha contraposat l´actitud que diu que té ella amb els sobiranistes amb la que atribueix als independentistes. "Mai m´escoltareu insultar els independentistes, ni els diré que són súbdits ni que són antidemòcrates, ni que no són poble de Catalunya, ni els demanaré que marxin a les terres dels seus avantpassats. Mai", ha dit, referint-se a expressions que afirma que els sobiranistes han llençat en contra de la gent de Cs.

És per això que ha demanat aprofitar el 21-D per fer fora l´independentisme de la Generalitat. I ha reclamat fer-ho amb Cs i no amb altres opcions que, segons ella, poden acabar per pactar amb el nacionalisme català. "Hi ha cops a la vida que un no se la pot jugar. I el 21-D jugar a la ruleta russa no és una bona idea. S´ha de votar una opció nítida, clara, que no enganya, que no defrauda. I si hi ha un vot que no defrauda, és el vot taronja. Hi ha altres que a la que et despistes, fan un tripartit o van amb els que munten el 9-N", ha etzibat, referint-se al PSC.

I és que segons Arrimadas, el que cal per fer front als independentistes és no donar-los opció de fregar el poder a Catalunya. "Volen amagar el que han fet, però si són els mateixos i es presenten un altre cop, i si tornen a governar tornaran a fer el mateix", ha avisat, tot afegint que "els senyors que es carregaven l´autonomia dels catalans utilitzant el nom de Catalunya no poden tornar a governar".

Per a acabar el seu discurs, a més, Arrimadas ha volgut utilitzar una de les consignes que els sobiranistes van fer servir més abans de l´1-O. Així, la candidata de Cs ha finalitzat donant les gràcies als assistents i amb un enèrgic "el 21-D, votarem!".

L´acte ha acabat amb la intervenció del president del partit, que ha demanat omplir les urnes a les eleccions amb vots de Cs perquè "davant el nacionalisme, el que es necessita és patriotisme civil, no més nacionalisme". I és que Albert Rivera està convençut que els catalans el 21-D "aniran a votar en clau nacional, perquè es juguen Espanya i és el que està en joc". "És una campanya vital per a Espanya", ha dit.

En aquest mateix sentit, ha considerat que "la batalla de Catalunya d´aquests dies no és local, és una batalla d´ordre nacional i europeu". "El nacionalisme, com han dit Juncker o Macron, és el verí d´Europa i la foguera d´Europa. I el nacionalisme a Catalunya es diu Junqueras i Puigdemont", ha sentenciat. És per això que creu necessari créixer electoralment i derrotar l´independentisme a les properes eleccions. "Fins que no guanyem a les urnes als nacionalistes, no acabarem amb el procés, i estem molt a prop", ha dit.

I és que Rivera afirma que el que necessiten els catalans és "un Govern que ens deixi viure en pau, que ens deixi viure en llibertat, que no envolti jutges ni policies ni guàrdies civils; una Catalunya lliure, sí, però de corrupció i d´imposició". En aquest sentit, ha reclamat suport a la candidatura d´Arrimadas "per a acabar amb el procés, amb la bogeria, amb la imposició, amb el nacionalisme i començar una nova etapa". "Però també perquè el 22 de desembre governem a Catalunya i ens donem la mà amb la esta d´Espanya dient prou a l´etapa on el nacionalisme ens ha marcat l´agenda", ha afegit.

Segons Rivera, la llista d´Arrimadas "no només té milers de catalans darrere, també té milions d´espanyols que voldrien votar-la". I és que per al líder de Cs, el projecte a Catalunya no tindria sentit "sense un pla per a tota Espanya" com el que ell capitaneja. En aquest sentit, ha remarcat que el seu equip està involucrat en la reforma constitucional perquè la carta magna "necessita ser actualitzada, però pensant en la millora de la vida de tots els espanyols, no de Junqueras o Puigdemont". A més, ha presentat la llei d´alta inspecció educativa –que permetria controlar d´aprop l´escola catalana i que defensarà ell aquesta setmana al Congrés- i el vot en contra del concert econòmic basc de Cs que ha anunciat, com dos elements que garanteixen que el seu projecte "és el mateix a Barcelona que a Madrid, Sevilla o Bilbao".