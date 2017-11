Detenen un farmacèutic i el seu germà per estafar uns 600.000 euros manipulant receptes

Els Mossos d'Esquadra han detingut un farmacèutic de Reus i el seu germà, de 43 i 34 anys i nacionalitat espanyola, per estafar 564.000 euros en tan sols un any al Servei Català Salut (CatSalut). Segons han informat els Mossos els detinguts manipulaven les receptes mèdiques oficials i canviaven els medicaments prescrits per d'altres molt més cars o bé en modificaven la quantitat prescrita falsificant la signatura del metge. Els detinguts comptaven amb un local clandestí des d'on es falsificaven les receptes i es preparaven els medicaments, per tal de controlar tot el procés de la recepta. Durant els escorcolls es van intervenir 3.700 receptes de CatSalut, entre falsificades o susceptibles de ser-ho, així com una gran quantitat de medicaments caducats barrejats amb els no caducats. Tant la farmàcia de Reus com el local d'Esplugues han quedat precintats.

La investigació va començar a mitjans del mes d'octubre quan des del Departament de Salut es va detectar el possible frau i es va traslladar la informació als Mossos d'Esquadra. Des del setembre de 2016 aquesta farmàcia de Reus estava estafant el CatSalut a partir de la falsificació de receptes mèdiques oficials que un metge preparava per a pacients d'una residència geriàtrica.

El farmacèutic comptava amb el suport d'un local clandestí ubicat a Esplugues de Llobregat, on hi treballava conjuntament amb el seu germà i des d'on es falsificaven les receptes i es preparaven els medicaments en blísters individualitzats per la gent gran de diverses residències, el que es coneix com a Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD). Segons el resultat de la investigació, això els permetia controlar tot el procés de la recepta, des de la seva emissió fins a l'entrega dels medicaments i així modificar tant la quantitat com la qualitat de les pastilles subministrades, fet que els permetia obtenir el seu marge de benefici econòmic.

Al tractar-se d'un establiment no autoritzat no s'havia inspeccionat mai les condicions amb què s'hi treballava. El 14 de novembre, de forma coordinada amb el Departament de Salut, la policia va entrar a la farmàcia, al domicili del farmacèutic i al local clandestí. En el decurs de l'operatiu policial es van arrestar els dos germans.

Durant els escorcolls es van intervenir 3.700 receptes de CatSalut, entre falsificades i susceptibles de ser falsificades, i milers de cupons precinte o codis de barres de medicaments que podrien ser usats per facturar al CatSalut amb les receptes falsificades. També se'n van intervenir a d'altres metges i medicaments i suports informàtics així com 2.100 euros en efectiu.

A la zona on s'hi preparaven els blísters SPD, en deficients condicions higienico-sanitaries, també s'hi van intervenir més de 700 capses de medicaments caducats que estaven barrejades amb els no caducats.

També s'investiga els dos detinguts per la presumpta comissió d'un delicte contra la salut pública ja que

quan es preparen els blísters personalitzats no arriba a les residències ni la capsa ni el blíster original dels medicaments on hi consta la data de caducitat.

Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Per part del Departament de Salut s'ha precintat cautelarment la farmàcia de Reus i el magatzem de medicaments no autoritzat d'Esplugues.