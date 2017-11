Iceta reivindica l´esperit d´Ernest Lluch per defensar "una Espanya reconciliada"

El primer secretari del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, ha reivindicat l'esperit "de diàleg" d'Ernest Lluch, recordant que "allò que el va fer gran" com a polític "és transcendir arrengleraments partidistes i ideològics". En referència al moment actual que viu Catalunya, Iceta ha reclamat que aquest diàleg "s'ha de produir sens dubte entre els qui pensen diferent" i permetre "modificar, ni que sigui lleument, les posicions de partida d'uns i altres". Durant l'homenatge anual a la figura del dirigent socialista assassinat per ETA, que s'ha fet a Maià de Montcal (Garrotxa), Iceta també ha posat de relleu que Lluch va ser "defensor d'una Espanya moderna, democràtica i reconciliada". Per la seva banda, la filla gran del polític desaparegut, Eulàlia Lluch, ha demanat als polítics "ser capaços d'arribar a acords" com va intentar el seu pare amb el País Basc. "D'ell, agafeu-ne aquesta part", ha dit.

L'acte anual d'homenatge a Ernest Lluch s'ha traduït en una apel·lació constant dels valors i principis del polític desaparegut per aconseguir superar el conflicte entre Catalunya i Espanya. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, n'ha volgut "reivindicar la seva memòria" recordant que, precisament, allò que va fer gran Lluch com a polític "és transcendir d'arrengleraments partidistes o ideològics".

Iceta ha recordat que un dels grans llegats del polític assassinat va ser "la idea de diàleg" entre aquells "qui pensen diferent i modificar, ni que sigui lleument, les posicions de partida d'uns i altres". El primer secretari del PSC, traslladant aquesta màxima al moment actual, ha recordat també "que qui vol dialogar de veritat sap que primer ho ha de fer contra si mateix, contra els seus dogmes i veritats apreses".

Miquel Iceta ha recordat que el polític i ministre socialista és recordat "arreu d'Espanya" perquè, precisament, va defensar "una Espanya moderna, democràtica i reconciliada", intentant buscar solucions al conflicte amb ETA. "La memòria de l'Ernest és incòmoda, perquè ens fa petits; quan un mira què va significar i aportar, s'adona fins a quin punt les petites querelles partidistes no tenen sentit", ha dit el primer secretari del PSC.

Per això, i tornant a l'escenari actual, Iceta ha demanat que "la defensa del diàleg, del respecte i de la tolerància" que propugnava Ernest Lluch es tradueixi "en un senyal lluminós per a tota la societat catalana i espanyola".



"Capaços d'arribar a acords"

A l'acte d'homenatge a Ernest Lluch hi han pres part dos dels seus fills, l'Enric i l'Eulàlia. El primer, parlant en representació de la fundació que porta el nom del seu pare, ha recordat que "el diàleg" que propugnava "ha caigut en desús de manera preocupant" i ha dit que, en el conflicte polític entre l'Estat i Catalunya, s'ha "trobat a faltar la voluntat real de saber escoltar els altres".

Per la seva banda, la filla gran del polític socialista ha insistit en la necessitat que els polítics "arribin a acords" per superar l'atzucac que viu Catalunya. "El meu pare era un home de pau i va ser assassinat per ETA per defensar el diàleg; no som capaços d'arribar a acords avui, que no hi ha morts, ni vull que els hi hagi?", s'ha preguntat.

Eulàlia Lluch ha recordat que, personalment, creu "en Europa i en el federalisme" i, per això, ha demanat als polítics que "dialoguin" per "reconduir" la situació política actual. "Agafeu aquesta part del meu pare", ha dit.

L'acte d'homenatge s'ha tancat amb l'ofrena floral a la tomba del polític desaparegut. Hi han pres part nombrosos polítics socialistes gironins i també el número 3 de la llista per Barcelona, Ramon Espadaler (Units per Avançar) o la 2 per Girona, Montse Surroca.