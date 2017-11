Iceta reivindica el «seny» i desitja que els polítics presos quedin en llibertat

El primer secretari del PSC i cartell electoral del 21-D, Miquel Iceta, va reivindicar ahir que la política catalana «torni al camí del seny» i va manifestar el seu desig que els polítics presos siguin alliberats, perquè puguin participar en la campanya electoral.

En un acte a Tarragona, Iceta va presentar ahir la candidatura del PSC i Units per Avançar en aquesta província, que encapçala Rosa Maria Ibarra. El líder socialista va remarcar que volen «canviar el rumb de forma radical perquè triomfi la moderació i el seny», després de la «pitjor legislatura catalana des del 1980», que ha deixat «un país dividit, una economia debilitada i una imatge danyada». També va lamentar que la política catalana s'hagi convertit en «una espècie de crònica de tribunals», en un moment en el qual es troben a la presó preventiva exconsellers que són candidats a les eleccions del 21 de desembre. En aquest context, Iceta va admetre que li agradaria que «tots els candidats poguessin fer campanya sense cap tipus de trava i que deixessin de ser a la presó». Encara que va remarcar que el cas de l'expresident català Carles Puigdemont, que encapçala la llista Junts per Catalunya, és diferent perquè «se n'ha anat -a Bèlgica- per esquivar la justícia».

En tot cas, Iceta va desitjar que la justícia tingui «la precaució i la proporcionalitat» suficient per no imposar mesures cautelars que impliquin presó abans del judici als membres del Govern cessat.