Juncker creu que el 21-D serà el moment de "restablir la normalitat" a Catalunya

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha afirmat que les eleccions del 21 de desembre a Catalunya haurien de ser "el moment de restablir la normalitat" al país. "El 21 de desembre és el dia a partir del qual tot podria, hauria de millorar", afegeix en una entrevista a ´El País´. A més, diu que "hi ha d´haver diàleg" com a millor mesura que "l´ús de la força", però alhora ha deixat clar que ell no farà crides al diàleg o a la mediació. "És el govern espanyol qui ha de posar ordre a casa seva", rebla.

Juncker no concreta quin seria el seu posicionament si l´independentisme guanya els comicis del 21D. De fet, admet que no està clar si hi ha "majoria" favorable a un estat propi a Catalunya. El dirigent luxemburguès s´ha limitat a desitjar "que Espanya faci servir tota la seva força i intel·ligència per a encaminar tot això cap a un final feliç o com a mínim acceptable". No obstant, reitera que mai serà "favorable a l´ús de la força". De fet, el president de la Comissió revela que tot i donar total suport a la posició del govern Rajoy, "en privat" li va traslladar "crítiques" pel "moment policial de l´1-O".

Durant l´entrevista, Juncker es mostra favorable a les tesis de l´executiu espanyol perquè està "a favor de qui respecta la llei". Alhora, destaca que a Brussel·les "Catalunya és una gran, una enorme preocupació" i afirma que la situació actual "és un desastre" perquè "ha enrarit l´atmosfera política, ha generat una fractura interna en la societat espanyola i en la catalana". El líder de la Comissió creu que "el nacionalisme és verí", però no creu que "nacionalisme i populisme siguin exactament el mateix".