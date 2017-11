Llistes renovades i transversals

La llista liderada pel president Carles Puigdemont sota la marca Junts per Catalunya està farcida de fitxatges independents i relega el PDeCAT. Puigdemont ha situat de número 2 l'exlíder de l'ANC empresonat a Soto del Real, Jordi Sànchez, i els actuals consellers empresonats o a l'exili a excepció de Meritxell Borràs, que ha declinat ser-hi. Són Clara Ponsatí, Lluís Puig, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn. La candidatura d'ERC està liderada pel seu president, Oriol Junqueras, que malgrat estar empresonat preventivament, encapçala igualment la llista per Barcelona. La seva número dos, però, Marta Rovira, ha tingut ja el vistiplau del mateix Junqueras perquè acabi sent la candidata a presidir la Generalitat si ERC guanyés les eleccions i ell no pogués accedir al càrrec o agafar l'acta de diputat. Com a número tres de la llista per Barcelona hi ha el també empresonat Raül Romeva, i darrere seu se situa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que després de pensar-ho molt va acabar acceptant participar de la candidatura. Carles Mundó i Antoni Comín, també consellers cessats que ara estan a la presó i a Bèlgica, ocuparan els llocs cinc i set de la mateixa llista.

Xavier Domènech encapçala la llista de Catalunya en Comú-Podem, que tanca simbòlicament l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La portaveu Elisenda Alamany és la número 2 i Jéssica Albiach se situa en tercer lloc. Destaca la incorporació de noms com l'exsecretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego, la cineasta i guionista Mar Coll i l'exportaveu del sindicat educatiu Ustec Rosa Cañadell.

Ciutadans es presenta el 21-D amb els mateixos caps de llista que en les eleccions del 27-S de 2015. Així, la líder del partit a Catalunya i candidata a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas –d'acord amb les primàries celebrades al maig–, obrirà la candidatura per Barcelona.



La sorpresa Espadaler

La gran novetat i sorpresa a la llista del PSC que torna a liderar Miquel Iceta és el fitxatge com a número 3 per Barcelona de l'exmembre d'UDC i exconseller Ramon Espadaler. Tanca la llista i, per tant, se situa en un lloc simbòlic l'exfiscal Jiménez Villarejo.

La CUP tindrà al fins ara diputat Carles Riera com a cap de llista per Barcelona. El secretariat nacional de la formació així ho va proposar a la militància de cara a les eleccions del 21-D i posteriorment es va ratificar en una votació.

El PPC va fer el seu tret de sortida a la presentació de llistes amb una visita del president espanyol, Mariano Rajoy, a Barcelona, en el primer acte de precampanya de Xavier García Albiol com a candidat a la presidència de la Generalitat. Per darrere seu, hi ha noms que no són nous per als populars, com la número 2 Andrea Levy i el fins ara portaveu adjunt al Parlament, Santi Rodríguez.