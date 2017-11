Omella nega que en la seva mediació l'Estat amenacés amb violència en cas de DUI

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, va negar ahir «categòricament» que en el seu intent de mediació entre el Govern català i l'espanyol abans de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) s'advertís de violència de l'Estat. En un concís comunicat emès per l'Arquebisbat de Barcelona, el cardenal desmenteix «les notícies aparegudes en diversos mitjans de comunicació sobre les informacions de violència d'Estat, en cas que el Govern de la Generalitat hagués fet una DUI».

El cardenal va fer aquesta afirmació per desmentir algunes informacions que atribueixen a les persones que van intentar mediar en el conflicte entre el Govern català i l'Estat, com el lehendakari Iñigo Urkullu, el síndic de greuges, Rafael Ribó, o el mateix Omella, l'advertència d'una possible violència d'Estat.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va denunciar divendres que el Govern «va amenaçar» per «múltiples vies» d'enviar a l'Exèrcit i amb «morts als carrers» si el Govern de Carles Puigdemont mantenia els seus plans de la declaració unilateral d'independència (DUI), un escenari de «violència extrema» que «no estàvem disposats a assumir».

De seguida, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va qualificar aquestes afirmacions de «barroera mentida», va negar rotundament les acusacions, i va afirmar que «els dirigents secessionistes estan acostumats a mentir». També el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va dir que les afirmacions i Rovira són «una vergonya».

En tot cas, Carles Puigdemont va avalar ahir amb un tuit la tesi de Rovira: «L'estratègia de la por sempre s'acompanya de violència», deia, i afegia que «un Estat que tenia com a confident policial el cervell dels atemptats de Barcelona no té límits. Ja sabem que és capaç de tot» .

Per la CUP, les manifestacions de Rovira no són cap mena de mentida com ho són per al Govern central i, de fet, tenen constància que des de Madrid volien desfermar la violència a Catalunya. Ho va afirmar ahir el cap de llista cupaire, Carles Riera, qui va exposar que al seu partit li consta que els «serveis d'intel·ligència» preveien «la possibilitat de, fins i tot amb la col·laboració de grups d'extrema dreta, generar conflictes violents i acusar-ne la CUP» com a «responsable». «Un dels escenaris» previstos per l'Estat en cas que s'hagués fet efectiva la proclamació de la república catalana era «facilitar» que es produïssin «fenòmens de violència» i culpar-ne «l'esquerra independentista», va assegurar. Riera, que va expressar-se així en la presentació dels candidats de la CUP per al 21-D, va dir que el seu partit «fa mesos» que té «constància» d'aquesta possibilitat.

Des de Ciutadans, Inés Arrimadas va respondre, després de les acusacions de Marta Rovira, que «no hi ha barbaritat que es puguin inventar capaç de tapar el fracàs del procés independentista». El president del PP i candidat a la presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, va advertir a Rovira que «insultant, faltant al respecte i fent por a la gent no aconseguirà el seu objectiu».