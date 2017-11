Puigdemont impulsa un web per informar de l'activitat del «Govern legítim»

El president cessat de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i els exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica, comencen a estructurar la seva activitat en aquest país «de manera més estable», arran de la qual cosa impulsaran un web, van dir fonts de l'entorn de l'expresident. Aquestes van assenyalar que «a poc a poc» l'activitat del cessat Govern de la Generalitat a Brussel·les «va estructurant-se de manera més estable» per a la qual cosa «una de les eines serà la pàgina del «Govern legítim».

En aquesta web s'ha publicat fins ara només un comunicat, aquest divendres, per informar de l'ajornament de la vista per a l'extradició de Puigdemont i els exconsellers decidida per la Cambra del Consell belga (primera instància); i la «Carta des de Brussel·les» signada per Puigdemont el 9 de novembre passat.

En aquest escrit, Puigdemont va anunciar ja la creació d'una «estructura estable» per «coordinar les accions del Govern» exiliat a Bèlgica, que considera «legítim», a més de marcar-se com «full de ruta» la victòria de l'independentisme el 21-D.