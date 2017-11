Puigdemont prepara la defensa després del suport de la Fiscalia belga a l´extradició

El president cessat de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i els consellers que l'acompanyen a Bèlgica preparen des d'ahir la seva defensa amb vista a la seva pròxima cita amb la justícia belga del 4 de desembre, després de conèixer aquest divendres que la Fiscalia de Brussel·les en demanarà l'entrega a Espanya. El jutge que aquest divendres va presidir la primera vista del cas a la Cambra del Consell, un tribunal de primera instància belga, va decidir posposar l'audiència fins al pròxim 4 de desembre, la vigília de l'inici de la campanya electoral per als comicis autonòmics del 21 de desembre, perquè les dues parts puguin preparar els seus al·legats.

L'advocat de Puigdemont a Bèlgica, Paul Bekaert, va dir ahir que no es tracta de «guanyar temps» per a la defensa, sinó d'un tràmit «normal» per garantir el seu dret a «escriure tots els seus al·legats i informar el tribunal» ja que es tracta d'un cas «bastant complicat». El lletrat va refusar fer comentaris sobre si canviarà la seva estratègia de defensa de cara a la pròxima audiència.

En aquesta, la Fiscalia de Brussel·les demanarà que s'executi l'ordre europea de detenció i entrega (OEDE) contra els polítics catalans per tots els càrrecs dels quals els acusa la Justícia espanyola llevat del de prevaricació; això és, sedició, rebel·lió, malversació de fons públics i desobediència.

Fins ara la línia de defensa de Puigdemont i dels consellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret s'ha basat a argumentar que els acusats se sotmetrien a Espanya a un judici polític, no penal, i a qüestionar que els delictes que se'ls atribueixen estiguin inclosos entre els que justificarien el lliurament a Espanya. La defensa té fins al 4 de desembre temps per respondre les conclusions.

Després d'aquesta vista, la decisió de lliurar Puigdemont i els exconsellers quedarà en mans del jutge, que podria tardar fins a dos mesos a prendre-la, ja que el termini de 15 dies que marca la llei només s'aplica quan els encausats són a la presó, no per a qui està en llibertat condicional com els exdirigents catalans. En aquesta tessitura, l'advocat belga estima que el procés podria durar uns dos mesos, encara que recorda que la llei permet allargar els terminis sota certes condicions i adverteix que alguns processos d'aquest tipus es prolonguen fins a quatre mesos, si bé en el procediment als dirigents catalans «la llei preveu que des del 2 de novembre tot ha d'acabar, inclosa la cassació, el 2 de gener».

La decisió del jutge pot ser recorreguda per les dues parts davant un tribunal d'apel·lació i, en última instància, davant la Cort de Cassació. Tot apunta que el procediment seguirà obert quan el 5 de desembre comenci la campanya per a les eleccions del 21-D, a les quals Puigdemont concorre com a cap de llista de Junts per Catalunya. El jutge no podria dictar mesures que impedeixin participar a Puigdemont i els seus consellers en actes polítics a Bèlgica, segons el seu advocat, si bé no podran sortir del país.