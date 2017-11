Rosa Maria Sardà torna la Creu de Sant Jordi a la Generalitat

L'actriu Rosa Maria Sardà ha tornat a la Generalitat de Catalunya la Creu de Sant Jordi per considerar que, "donades les circumstàncies", no era mereixedora d'una de les màximes condecoracions que concedeix cada any el Govern català.

Sardà la va lliurar personalment a un funcionari al Palau de la Generalitat el 24 de juliol passat, revela avui la cineasta Isabel Coixet en un article a El País.

Juntament amb la condecoració, li va donar una nota de pròpia mà que deia que "donades les circumstàncies", no es considerava mereixedora de la "Creu de Sant Jordi".

A més, relata Coixet, l'actriu apuntava que, com que la condecoració portava a que en el moment de la mort la Generalitat oferia una esquela en els diaris, que "per favor tinguessin a bé estalviar-se-la".

El Govern de la Generalitat concedeix anualment des de 1981 la Creu de Sant Jordi a persones i entitats socials destacades pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat, especialment en el pla cívic i cultural.

Rosa Maria Sardà la tenia en el seu poder des de l'any 1994.