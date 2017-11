Altres eleccions fetes des de la presó

? Les eleccions del 21-D no seran els primers comicis a Espanya amb alguns candidats ingressats a la presó. L'any 1986, Juan Carlos Yoldi va ser a la llista d'Herri Batasuna (HB) mentre era en presó preventiva per la seva presumpta pertinença a ETA. El mateix partit també va incorporar a les eleccions de 1980 José Ignacio Pikabea, que tot i estar a la presó va ser escollit diputat. Un dels precedents més curiosos va ser el de l'etarra José Antonio Urritikoetxea, «Josu Tenera», a qui l'any 1998 li van concedir un permís perquè pogués presentar les seves credencials com a diputat d'EH, però la Fiscalia es va oposar que les sortides fossin habituals per poder desenvolupar les seves funcions de parlamentari. Finalment, Ternera va sortir de la presó un any més tard. En els comicis de 2016, Arnaldo Otegi va ser el candidat a lenhendakari d'EH-Bildu, mentre estava en llibertat però inhabilitat.